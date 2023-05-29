Nifty 18,600 के नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स 62,850 पर, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ

Share Market में आज तेजी देखने को मिली। Bank Nifty 44,312 बंद होने के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गया। एमएंडएम, टाइटन, कोल इंडिया, टाटा स्टील शाइन; ओएनजीसी में 3 फीसदी की गिरावट देखी गई जबकि वित्त, बैंक, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई क्योंकि अमेरिकी सांसदों ने देश की ऋण सीमा बढ़ाने के समझौते पर सहमति बना ली है। सेंसेक्स 345 अंक उछलकर 62,846 पर और एनएसई निफ्टी 50 100 अंक बढ़कर 18,599 पर बंद हुआ। निफ्टी के 15 ब्रॉडबेस्ड सेक्टोरल इंडेक्स में से 13 आज के सत्र में हरे निशान पर बंद हुए।

advertisement

Also Read: मंदी की मार में जर्मनी भी शामिल, CII ने दिया संकेत, भारत में भी पड़ सकता है इसका प्रभाव

Mahindra And Mahindra ने सबसे अधिक छलांग लगाई क्योंकि कंपनी आय रिपोर्ट के बाद इसमें 4% की वृद्धि हुई। कोल इंडिया, टाइटन और टाटा स्टील सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में थे। ONGC ने लगभग 3% और Divi's Lab, HCL Tech और Power Grid ने एक-एक प्रतिशत से अधिक तेजी हासिल की।

Mahindra And Mahindra ने सबसे अधिक छलांग लगाई

Sectoral Index में ज्यादातर सेक्टर सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए। फाइनेंस, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी ने रैली का नेतृत्व किया। एनर्जी और आईटी मामूली नुकसान के साथ लाल निशान पर बंद हुए। Japan का निक्केई शेयर औसत जुलाई 1990 के बाद से सोमवार को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो अमेरिकी ऋण सीमा सौदे और कमजोर येन पर आशावाद से उत्साहित था। निक्केई 1.03% चढ़ा। सॉफ्टबैंक समूह ने 8% से अधिक की छलांग लगाई क्योंकि जापानी चिप से संबंधित कंपनियों के शेयरों ने एआई उत्साह के बीच बेहतर प्रदर्शन जारी रखा, जिसने वॉल स्ट्रीट साथियों को भी प्रेरित किया।

Also Read: कई देशो में मंदी की मार, Rolls Royce पर असर, हज़ारो कर्मचारियों की हो सकती हैं छंटनी

2023 के पहले चार महीनों में देश की औद्योगिक फर्मों के मुनाफे में गिरावट के आंकड़ों के बाद चीन के शेयरों में साल के अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरावट आई है। चीन का ब्लू-चिप CSI300 इंडेक्स 0.4% कम बंद हुआ, जबकि शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स 0.3% बढ़ा। हांगकांग का बेंचमार्क हैंग सेंग इंडेक्स 1% गिरा, और चाइना एंटरप्राइजेज इंडेक्स 1.3% गिर गया।