Nifty and Bank Nifty Trade Set up: आज कैसी रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल

Newsशेयर बाज़ारNifty and Bank Nifty Trade Set up: आज कैसी रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल

शुक्रवार को भले ही बेंचमार्क इंडेक्स में सुस्ती रही हो, लेकिन व्यापक बाजार में तेजी बरकरार रही। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 60,000 के पार जाने में सफल रहा। खासकर मेटल स्टॉक्स में इस तेजी का प्रदर्शन देखा गया। हालांकि, इस हफ्ते भी इन स्टॉक्स में तेजी जारी रहेगी या नहीं, यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 16, 2024 07:53 IST
India’s second largest telecom player Bharti Airtel’s valuation jumped by Rs 54,282.62 crore to Rs 9,30,490.20 crore, becoming the biggest gainer among the top-10 firms. 

निफ्टी अब 25,350 के ऊपर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के कई हैवीवेट स्टॉक्स में शानदार रैली देखी जा रही है। इस हफ्ते बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला रहेगा, जिसका प्रभाव गुरुवार (19 सितंबर) को भारतीय बाजारों पर नजर आएगा।

 बोनांजा के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कुनाल कांबले के मुताबिक

निफ्टी

इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, जो मुख्य रूप से शॉर्ट कवरिंग से प्रेरित है, जिससे ऊपर की ओर गति बनी हुई है। कीमतें लगातार 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, जो दर्शाता है कि ट्रेंड जारी है। ऑप्शन डेटा से पता चलता है कि 25,200 स्तर के आसपास कुछ मुनाफावसूली हो रही है, जिसमें 25,100 और फिर 24,800 पर सपोर्ट है। ऊपर की गति बरकरार है, जिसमें 25,500 और 25,800 के लक्ष्य संभावित हैं।
जब तक बाजार 25,100 के स्तर से ऊपर है, "डिप्स पर खरीदें" रणनीति की सिफारिश की जाती है।

बैंक निफ्टी

बैंकिंग इंडेक्स 52,000 के मनोवैज्ञानिक रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स ने उच्च उच्च और उच्च निम्न पैटर्न बनाया है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, यह लंबे समय बाद पहली बार इचिमोकू क्लाउड के ऊपर बंद होने में सफल रहा है, जहां कीमतें बेस लाइन और कन्वर्ज़न लाइन दोनों के ऊपर बंद हो गई हैं, जो अपट्रेंड की और पुष्टि करता है। ऑप्शन डेटा भी इंडेक्स के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाता है। बैंक निफ्टी 52,000 के स्तर से ऊपर जाने पर 52,350 और फिर 52,500 के स्तर की ओर बढ़ सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
