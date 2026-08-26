कंपनी की मैनेजमेंट बढ़ा रही हिस्सेदारी! इस स्मॉल कैप फूड कंपनी के शेयर में 5% अपर सर्किट, चेक करें डिटेल्स

स्मॉल कैप फूड कंपनी, NHC Foods Ltd के शेयर में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 25 अगस्त 2026 को हुई बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें कंपनी की अधिकृत शेयर कैपिटल बढ़ाने, प्रेफरेंशियल इश्यू, FCCB कन्वर्जन, AGM की तारीख तय करने और CFO से जुड़े फैसले शामिल हैं।

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अधिकृत शेयर कैपिटल बढ़ाने को मंजूरी

बोर्ड ने कंपनी की मौजूदा अधिकृत शेयर कैपिटल को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। अभी कंपनी की अधिकृत शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपये है, जो 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 100 करोड़ इक्विटी शेयरों में बंटी है। बढ़ोतरी के बाद यह 2,000 करोड़ रुपये हो जाएगी और 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2,000 करोड़ इक्विटी शेयरों में बंटी होगी।

25.60 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट जारी होंगे

बोर्ड ने नॉन-प्रमोटर कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर 25,60,00,000 यानी 25.60 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन वारंट्स की कीमत SEBI के लागू नियमों के मुताबिक तय की जाएगी। हालांकि, इस इश्यू के लिए कंपनी के शेयरहोल्डर्स की मंजूरी जरूरी होगी। कंपनी इस प्रस्ताव से जुड़ी विस्तृत जानकारी अलग से जारी करेगी।

FCCB को शेयरों में बदला गया

कंपनी को FCCB होल्डर की ओर से 19 FCCBs के आंशिक कन्वर्जन का नोटिस मिला था। इन FCCBs की कुल प्रिंसिपल वैल्यू 19 लाख अमेरिकी डॉलर है। 24 अगस्त 2026 के 95.7258 रुपये प्रति डॉलर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से इसकी वैल्यू 18,18,79,020 रुपये बनती है।

बोर्ड ने M/s. Emerging Market Opportunities Ltd. को 18,18,79,020 पूरी तरह पेड-अप इक्विटी शेयर अलॉट करने की मंजूरी दी है। इन शेयरों की फेस वैल्यू और कन्वर्जन प्राइस 1 रुपये प्रति शेयर है।

इस कन्वर्जन के बाद कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल बढ़कर 94,38,06,060 रुपये हो गई है। वहीं, Afrinex Exchange पर लिस्टेड 1 लाख अमेरिकी डॉलर की प्रिंसिपल वैल्यू वाले 240 FCCBs अभी भी बकाया हैं।

23 सितंबर को होगी AGM

कंपनी की 34वीं Annual General Meeting यानी AGM 23 सितंबर 2026 को दोपहर 12:30 बजे होगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (OAVM) के जरिए आयोजित की जाएगी।

बोर्ड ने e-voting के रिजल्ट और AGM की कार्यवाही की जांच के लिए Practising Company Secretary फर्म M/s Nikunj Kanabar and Associates को Scrutinizer नियुक्त करने को भी मंजूरी दी है।

CFO ने दिया इस्तीफा

कंपनी के Chief Financial Officer (CFO) Manoj Kumar Sharma ने 25 अगस्त 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वह 25 अगस्त 2026 को कारोबार खत्म होने के समय से CFO के पद से हट गए हैं। कंपनी के मुताबिक, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।

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नए CFO की नियुक्ति

Nomination and Remuneration Committee की सिफारिश के आधार पर बोर्ड ने Pradeep Agarwal को कंपनी का नया Chief Financial Officer नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।

NHC Foods Share Price

कंपनी का शेयर 0.09 रुपये चढ़कर 2.05 रुपये पर स्थिर है।