Suzlon Energy, NTPC, NHPC, BHEL, Tata Power, JSW Energy पर आई बड़ी खबर, Q3 में क्या होगा?

ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कई अहम बातें कही हैं। पावर डिमांड क्षेत्रों पर कहा कि 1 अक्टूबर से 27 नवम्बर के बीच एनर्जी और पीक पावर डिमांड में 2.2 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो हालिया ट्रेंड से अलग है। मांग में सुस्ती और पर्याप्त सप्लाई के कारण, मर्चेंट पावर रेट्स में भी कमी आई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हम मानते हैं कि वर्तमान में पावर डिमांड में जो मंदी आई है, वह Q3FY25 यानि तीसरे क्वार्टर में कंपनियों के प्रदर्शन पर असर डालेगी। यह मंदी 'नए सामान्य' को संकेत नहीं देती, बल्कि बढ़ती मौसम की अनिश्चितता के कारण हो रही है। हम Tata Power, Torrent Power, Suzlon Energy, Power Grid, NTPC, NHPC, JSW Energy, Coal India, CESC और BHEL पर 'बाय' रेटिंग रखते हैं और SJVN पर 'सेल' रेटिंग जारी करते हैं।

JM Financial ने टाटा पावर पर 'बाय' रेटिंग दी है और उसका लक्ष्य मूल्य ₹501 रखा है। उसने JSW एनर्जी का टारगेट ₹791 रखा है। JM Financial ने Suzlon Energy पर 'बाय' रेटिंग दी है और उसका टारगेट ₹81 रखा है। JM Financial ने NHPC पर 'बाय' रेटिंग दी है और उसका टारगेट ₹108 रखा है। उसने SJVN पर 'सेल' रेटिंग दी है और उसका टारगेट ₹71 रखा है। JM Financial ने CESC पर 'बाय' रेटिंग दी है और उसका टारगेट ₹206 रखा है।

JM Financial ने कहा कि अक्टूबर और नवम्बर के दौरान अलग-अलग उपयोगिताओं में उत्पादन, CEA के अनुसार, गैस-फायर्ड और मर्चेंट पावर क्षमता में साल दर साल कमी आई और जलविद्युत उत्पादन में सुधार हुआ। NTPC (1.2 प्रतिशत वृद्धि), NHPC (1 प्रतिशत कमी), SJVN (23 प्रतिशत वृद्धि), JSW एनर्जी (9 प्रतिशत वृद्धि, क्षमता की वृद्धि), टाटा पावर मुंद्रा (9 प्रतिशत वृद्धि), टॉरेंट पावर (35 प्रतिशत कमी) देखने को मिली है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विस्तारित और अधिक मानसून के कारण कृषि से मांग में कमी आई। JM Financial का कहना है कि नवंबर के 50 प्रतिशत दिनों में, सोलर घंटों के दौरान पीक पावर डिमांड, नॉन-सोलर घंटों से अधिक रही, जो हालिया समय में नहीं देखा गया था। सामान्यत नवंबर से मांग में बढ़ोतरी की गति दोबारा शुरू होती है, जो FY25 में अब तक नहीं देखी गई।

ब्रोकरेज का कहना है कि मौजूदा वक्त में NHPC और SJVN अच्छे स्थिति में हैं, जो लंबी अवधि के बाद क्षमता में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि CESC और टाटा पावर अपनी वृद्धि के लिए प्रमुख चालक के रूप में रेन्यूएबल एनर्जी (RE) क्षमता विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

