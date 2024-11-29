Newgen Software: इस कंपनी को मिला RBI से ऑर्डर

न्यूजेन सॉफ्टवेयर आरबीआई की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। मल्टीबैगर स्टॉक ने एक साल में 69.69% की बढ़त हासिल की है और दो साल में 532.78% की बढ़त हासिल की है। तीन साल में इसने 301% की छलांग लगाई है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा "हम आपको सूचित करते हैं कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") को नियामक अनुप्रयोग प्रबंधन प्रणाली (आरएएमएस) के कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। उपरोक्त खरीद आदेश का कुल मूल्य 32,44,67,835 रुपये (18% जीएसटी सहित) है," न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने शेयर बाजारों को भेजे एक संदेश में कहा।

न्यूजेनओएनई प्लेटफॉर्म के मुख्य उत्पाद प्रासंगिक सामग्री सेवाएँ (ईसीएम), लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन (बीपीएम), ओमनीचैनल कस्टमर एंगेजमेंट (सीसीएम) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड हैं।

