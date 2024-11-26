Mazagon Dock, HAL, BEL: इन PSU Defence Stocks पर आ गए नए टारगेट्स
हालिया करेक्शन के बाद JPMorgan ने हाल ही में Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) और Bharat Electronics Ltd (BEL) पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है, जबकि Mazagon Dock Shipbuilders पर न्यूट्रल रेटिंग दी है।
हालिया करेक्शन के बाद JPMorgan ने हाल ही में Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) और Bharat Electronics Ltd (BEL) पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है, जबकि Mazagon Dock Shipbuilders पर न्यूट्रल रेटिंग दी है।
HAL के शेयर अपने 52 वीक हाई के उच्चतम स्तर ₹5,675 से 24.39% गिर गए हैं। माज़गॉन डॉक्स के शेयर ₹5,859.95 के 52 वीक हाई के उच्चतम स्तर से 28.73% नीचे हैं, जबकि BEL के शेयर ₹292.45 के हालिया उच्चतम स्तर से 14% नीचे हैं। JPMorgan ने कहा कि हालिया स्टॉक मार्केट सुधार एक अवसर है, क्योंकि भविष्य में ग्रोथ के लिए लंबी दूरी का रास्ता है। उनका मानना है कि डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में मजबूत वृद्धि होगी। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि BEL उनकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए पसंदीदा विकल्प है।
ब्रोकरेज की और नए टारगेट्स दिए गए हैं। JPMorgan ने BEL के लिए ₹340 का लक्ष्य, HAL के लिए ₹5,135 का टारगेट और माज़गॉन डॉक्स के लिए ₹4,248 का टार्गेट प्राइस तय किया गया है। इन टार्गेट प्राइस के मुताबिक BEL में 16% का अपसाइड पोटेंशियल, HAL में 20% और माज़गॉन डॉक्स में 1.7% की तेजी की उम्मीद की जा रही है।
BEL के मामले में Q2 के परिणाम विश्लेषकों की उम्मीदों से बेहतर रहे। MOFSL ने अनुमान जताया कि BEL को डिफेंस ऑर्डर से फायगा मिलेगा, जिसमें नौसेना, EW सिस्टम्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म ऑर्डर्स, कवच, एक्सपोर्ट आदि प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे।
ब्रोकरेज ने BEL के Q2 परिणामों के बाद कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि FY24-27 के दौरान BEL का रेवेन्यू 19% CAGR से बढ़ेगा, जो बेहतर बाजार हिस्सेदारी और स्वदेशी ऑफ़रिंग्स के कारण होगा। हम अपने अनुमान बनाए रखते हैं और कंपनी को 35x दो साल के फॉरवर्ड अर्निंग्स पर वैल्यू करते हैं।
HAL के मामले में, ICICI सिक्योरिटीज ने 15 नवंबर के नोट में कहा कि उनके चैनल चेक्स से पता चला है कि GE एयरोस्पेस अभी भी सप्लाई-चेन में डिस्रप्शन का सामना कर रहा है और वह HAL के साथ मिलकर डिलीवरी शेड्यूल पर काम कर रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि HAL को नवंबर से हर महीने कम से कम दो GE-404 इंजन मिलने की उम्मीद है। इंजन की steady फ्लो HAL के लिए तेज़ी से तेजस Mk-1A का उत्पादन बढ़ाने में जरूरी है। वर्तमान में, कंपनी के पास 24 जेट्स प्रति वर्ष बनाने की क्षमता है। हम इंजन डिलीवरी की शुरुआत पर करीब से नज़र रखेंगे।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।