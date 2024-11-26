YES Bank shares पर क्या आया नया टारगेट
कई ब्रोकरेज जिनमें Kotak Institutional Equities और JM Financial शामिल हैं, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कई बैंकों को आमंत्रित किया। इस कॉन्फ्रेंस में YES बैंक भी शामिल हुआ। कोटक मिडकैप कॉन्फ्रेंस 2024 और जेएम फाइनेंशियल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 में दिग्गज बैंकों ने भाग लिया और अपनी बिजनेस गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
कोटक ने कहा कि YES बैंक ने विभिन्न पैरामीटर पर महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और अब उसने कम रेटिंग वाले, हाई-यील्डिंग कॉर्पोरेट लेंडिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। YES बैंक के मैनेजमेंट ने कोटक को बताया कि उसने असुरक्षित रिटेल कर्ज में बढ़ोतरी का पीछा नहीं किया है। YES बैंक में क्रेडिट कार्ड, MFI और व्यक्तिगत कर्ज का अनुपात अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले काफी कम है।
मैनेजमेंट ने डिपॉजिट जुटाने के प्रयासों में काफी प्रगति की है, जिसमें कुल जमा ₹1.7 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.7 लाख करोड़ हो गए हैं। कोटक ने कहा कि बैंक की अग्रिमों पर यील्ड बड़े निजी बैंकों के समान है, जो इसे मिड-साइज़ निजी बैंकों में देखी जाने वाली प्रवृत्ति से अलग करता है।
कोटक और जेएम फाइनेंशियल दोनों ने YES बैंक पर 'सेल' रेटिंग दी है। कोटक का लक्ष्य ₹18 पर है।
जेएम फाइनेंशियल ने नोट किया कि YES बैंक धीरे-धीरे अपनी एसेट्स पर रिटर्न को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत तक बढ़ाने की उम्मीद करता है, जो एसेट मिक्स को बदलकर और कॉर्पोरेट बुक को कम करके मार्जिन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
कोटक ने कहा कि प्रबंधन ने FY2021-22-23 के लिए Priority Sector Lending (PSL) लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता रिपोर्ट की, जिसके परिणामस्वरूप NII के रूप में एसेट्स के प्रतिशत के रूप में 70 बेसिस प्वाइंट्स नीचे आए हैं, जो PSL शॉर्टफॉल की भरपाई के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि डिपॉजिट से नकारात्मक प्रभाव के कारण हुआ।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।