Newsशेयर बाज़ारNBCC पर आया बड़ा अपडेट, शेयर हो गया रॉकेट

NBCC पर आया बड़ा अपडेट, शेयर हो गया रॉकेट

हालांकि, NBCC के शेयरों में एक साल में 113% और दो साल में 319% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक का बीटा 1.7 रहा है, जो बहुत ज़्यादा अस्थिरता दर्शाता है। आज फर्म का मार्केट कैप बढ़कर 24,759 करोड़ रुपये हो गया। सोमवार को फर्म के कुल 13.88 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 12.74 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 28, 2024 13:06 IST
NBCC stock is oversold on charts with its RSI slipping to 24.4, indicating there are more sellers than buyers for the stock in today's session.
एनबीसीसी (इंडिया) के शेयरों में दोपहर के सत्र में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। नवरत्न फर्म ने कहा कि उसे 1,726.00 करोड़ रुपये के कार्य आदेश मिले हैं। गोवा सरकार ने ये आदेश एनबीसीसी को दिए हैं। एनबीसीसी के शेयरों ने बीएसई पर 87.95 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 6.25% की बढ़त के साथ 93.45 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ। चार्ट पर स्टॉक ओवरसोल्ड है और इसका आरएसआई 18.8 पर फिसल गया है, जो दर्शाता है कि आज के सत्र में स्टॉक के लिए खरीदारों की तुलना में अधिक सेलर्स हैं।

NBCC का शेयर रेड जोन में कारोबार कर रहा है, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को देखें। शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। मौजूदा स्तर पर, शेयर 28 अगस्त, 2024 को 139.90 रुपये के अपने रिकॉर्ड हाई से 34.52% नीचे है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 28, 2024