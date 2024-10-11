scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNBCC को मिला एक और ऑर्डर, सोमवार को दिख सकती है तेजी

NBCC को मिला एक और ऑर्डर, सोमवार को दिख सकती है तेजी

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 11, 2024 18:29 IST

NBCC (इंडिया) लिमिटेड ने घोषणा की है कि कंपनी को हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति से 65.15 करोड़ रुपये के कई ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में जवाहर नवोदय विद्यालय के स्थायी कैंपस के निर्माण का है, जिसकी लागत 32.79 करोड़ रुपये है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट शाहदरा (दिल्ली) जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के स्थायी कैंपस के निर्माण का है, जिसकी लागत 32.36 करोड़ रुपये है।

NBCC बोनस इश्यू

पहले, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की थी कि, "कंपनी के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, कंपनी के शेयरधारकों को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है। मल्टीबैगर बोनस शेयर ने पिछले छह महीनों में 25.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पिछले एक वर्ष में, यह 172.32 प्रतिशत बढ़ा और पिछले दो वर्षों में अपने शेयरधारकों को 453.61 प्रतिशत रिटर्न दिया। इसी तरह, NBCC के शेयरों ने पिछले पांच वर्षों में अपने शेयरधारकों को 423.88 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

MTNL के साथ NBCC का 1600 करोड़ रुपये का सौदा

हाल ही में NBCC ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के साथ 1600 करोड़ रुपये का सौदा किया है। यह सौदा नई दिल्ली में MTNL की 13.9 एकड़ भूमि के विकास के लिए है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 11, 2024