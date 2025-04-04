Multibagger Stock: गजब का मल्टीबैगर! ₹50,000 बन गया ₹86 लाख - कीमत अभी भी ₹150 से कम, आपका दांव है?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock: गजब का मल्टीबैगर! ₹50,000 बन गया ₹86 लाख - कीमत अभी भी ₹150 से कम, आपका दांव है?

आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है जिसके शेयर की कीमत 150 रुपये से कम है। खास बात यह है कि इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 2 बार बोनस शेयर भी जारी किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 4, 2025 15:15 IST

Multibagger Stock: शेयर बाजार में ऐसे शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। BT Bazaar अपने पाठकों के लिए हर दिन एक ऐसा शेयर ढूंढ कर लाता है जिसने कम समय में निवेशकों को मालामाल कर दिया हो।

आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है जिसके शेयर की कीमत 150 रुपये से कम है। खास बात यह है कि इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 2 बार बोनस शेयर भी जारी किया है। 

इस शेयर ने निवेशकों को महज 50,000 रुपये के निवेशक को पांच साल में 86 लाख रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है GPT Infraprojects Ltd.

GPT Infraprojects Share Price

आज कंपनी का शेयर दोपहर 2:52 बजे तक एनएसई पर 2.83% या 3.77 रुपये टूटकर 129.48 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.59% या 3.45 रुपये गिरकर 129.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

50,000 ऐसे बना 86 लाख

पांच साल पहले यानी 3 अप्रैल 2020 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 3.46 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास GPT Infraprojects के 50,000 ÷ 3 = 16,666 इक्विटी शेयर होते। 

कंपनी ने नवंबर 2022 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री में दिया था। इस हिसाब से 16,666 इक्विटी शेयर बोनस मिलने के बाद हो गए होंगे 33,332 इक्विटी शेयर। 

अब एक बार फिर से कंपनी ने जुलाई 2024 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। तो इस हिसाब से अब उस निवेशक के पास कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 66,664 हो गई होगी। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 129 रुपये है। तो इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 66,664 × 129 = 85,99,656 रुपये (करीब 86 लाख) का कॉर्पस होता। 

GPT Infraprojects Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 48 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 11 प्रतिशत  से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 42 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 463 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 565 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3370 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 4, 2025