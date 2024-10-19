scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRVNL shares: स्टॉक में क्यों नहीं आ रही है रैली?

RVNL के शेयरों की कीमत अपने ऑल टाइम हाई 647 के लेवल से 26 प्रतिशत गिर गई है। ये रेलवे शेयर 2024 में टॉप परफॉर्मिंग वाले रेलवे स्टॉक्स में शामिल हैं। लेकिन क्या अब ये वैल्यूएशन के मामले में महंगा हो गया है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 19, 2024 11:41 IST
The company is also actively seeking international opportunities and aims to have an order book of Rs 1 lakh crore against Rs 85,000 crore currently.
Shares of Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL)  के शेयर 2024 में टॉप परफॉर्मिंग वाले रेलवे स्टॉक्स में शामिल हैं। RVNL के शेयर ने इस साल 162% का रिटर्न दिया है और एक साल में 186% बढ़ा है। इस शेयर ने पिछले वर्ष 26 अक्टूबर को 142.10 रुपये के 52-वीक के निचले स्तर से 236% की बढ़ोतरी की है, जो इस दौरान मल्टीबैगर रिटर्न दिखाता है। हालांकि, इस रैली का एक नकारात्मक पहलू यह है कि स्टॉक वैल्यूएशन के मामले में महंगा हो गया है।

क्या कहते हैं इंडिकेटर?
इस स्टॉक का PE रेश्यो 68.37 है, जबकि इस सेक्टर का PE 42.14 है। इसका प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ (PEG) रेश्यो 5.95 है। PEG  1 से ऊपर होने पर यह संकेत देता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है और 1 से नीचे होने पर यह दिखाता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। 

स्टॉक की चाल
मौजूदा सत्र में RVNL का स्टॉक तीन दिनों की तेजी के बाद गिरावट का सामना कर रहा है। शुक्रवार को यह BSE पर 3.83% गिरकर 470.50 रुपये पर आ गया। यह मल्टीबैगर स्टॉक अपने रिकॉर्ड उच्च 647 रुपये से 26% नीचे है, जो 26 अक्टूबर 2023 को पहुंचा था। RVNL का मार्केट कैप BSE पर 1 लाख करोड़ रुपये से घटकर 99,518 करोड़ रुपये हो गया है। RVNL के शेयरों का एक साल का बीटा 1.4 है, जो इस अवधि में भारी उतार-चढ़ाव को दिखाता है।

विश्लेषकों की स्टॉक पर राय?

StoxBox के तकनीकी विश्लेषक कुशल गांधी का कहना है कि RVNL की कीमत अपने ऑल टाइम हाई 647 के लेवल से 26% गिर गई है। हाल ही में करेक्शन  ने 425 के लेवल के आसपास सपोर्ट बना रहा है, जिससे तेज और स्थायी तकनीकी रिबाउंड हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ने ओवरसोल्ड स्थितियों से उलटने की शुरुआत की है, जो आगे की बुलिश मोमेंटम को दर्शाता है। अगर स्टॉक 525 और 509 के बीच तत्काल सप्लाई जोन को मजबूती से दोबारा हासिल करते हैं तो स्टॉक के ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए, हम सलाह देते हैं कि लोअर वैल्यूएशन पर स्टॉक खरीदने से बचें और सही मौके पर खरीदारी करें।

स्वतंत्र SEBI रजिस्टर्ड विश्लेषक अभिजीत रामचंद्रन का कहना है कि RVNL स्टॉक की कीमत डेली चार्ट पर थोड़ा बुलिश है, जिसमें 479.6 पर मजबूत सपोर्ट है। अगर रजिस्टेंस 520 के ऊपर होता है तो शॉर्ट में 578 का टारगेट हासिल होता है।

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल का कहना है कि सपोर्ट 480 रुपये पर होगा और रजिस्टेंस 515 रुपये पर है। 515 रुपये के लेवल बहुत जरूरी महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद स्टॉक 535 रुपये की ओर बढ़ सकता है। ट्रेडिंग रेंज भविष्य के लिए 465 रुपये और 545 रुपये के बीच होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 19, 2024