Multibagger Share: छप्परफाड़ रिटर्न देने वाले Penny Stock की लिस्ट हुई तैयार, यहां चेक स्टॉक प्राइस

Multibagger Penny stocks: स्टॉक मार्केट में कई पेनी स्टॉक ने कमाल दिखा दिया है। पिछले कुछ महीनों से बाजार में आई गिरावट के बीच इन शेयरों ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर आप भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको एक बार इन पेनी स्टॉक की लिस्ट को जरूर चेक करना चाहिए।

ईस्ट इंडिया ड्रम एंड बैरल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (East India Drums & Barrels Manufacturing Ltd.)

ईस्ट इंडिया ड्रम ने बीते छह महीनों में 465.88 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। साल भर में स्टॉक ने 800 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को शेयर का प्राइस (East India Drums & Barrels Manufacturing Ltd Share Price) 19.24 रुपये प्रति शेयर था।

फोन4 कम्युनिकेशंस (इंडिया) लिमिटेड (Fone4 Communications (India) Ltd.)

फोन4 कम्युनिकेशन के शेयर पिछले छह महीने में 223.20 प्रतिशत चढ़ गए। सालभर में स्टॉक में 181.49 प्रतिशत की तेजी आई। शुक्रवार को कंपनी के शेयर (Fone4 Communications (India) Ltd Share Price) 16.50 रुपये प्रति शेयर के आसपास था।

प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (Pro Fin Capital Services Ltd)

प्रो फिन कैपिटल के शेयर ने अगस्त 2024 से फरवरी 2025 तक में 191 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। शुक्रवार को कंपनी के शेयर (Pro Fin Capital Services Ltd. Share Price) 4.50 रुपये प्रति शेयर के करीब थे।

ब्रिज सिक्योरिटीज (Bridge Securities Ltd)

ब्रिज सिक्योरिटीज के शेयर का भाव करीब 12 रुपये प्रति स्टॉक है। कंपनी के शेयर ने पिछले छह महीने में 239 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल में स्टॉक (Bridge Securities Ltd. Share Price) ने 500 फीसदी से ज्यादा का शानदार रिटर्न दे दिया है।

क्वासर इंडिया (Quasar India Ltd)

1 रुपये के भाव वाले शेयर (Quasar India Ltd. Share Price) ने पिछले छह महीने में 196 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। पांच साल में स्टॉक 600 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए।