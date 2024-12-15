scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारमल्टीबैगर Defence PSU Stocks होने जा रहा है स्प्लिट, जानिए Record Date

मल्टीबैगर Defence PSU Stocks होने जा रहा है स्प्लिट, जानिए Record Date

PSU स्टॉक Mazagon Dock Shipbuilders Ltd में कॉर्पोरेट एक्शन की खबर है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 97.82 लाख करोड़ रुपए है। आइये जानते हैं रिकॉर्ड डेट से दूसरी तमाम डिटेल्स...

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 15, 2024 09:52 IST
Defence shares
Defence shares

PSU स्टॉक Mazagon Dock Shipbuilders Ltd में कॉर्पोरेट एक्शन की खबर है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 97.82 लाख करोड़ रुपए है। आइये जानते हैं रिकॉर्ड डेट से दूसरी तमाम डिटेल्स...

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने 2:1 शेयर स्प्लिट का एलान किया है। इसका मतलब है कि वर्तमान में रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए शेयरधारकों को दो अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। यह कंपनी का पहला शेयर स्टॉक स्प्लिट है। कंपनी ने फाइलिंग में कहा है कि 10 रुपये (केवल 10 रुपये) फेस वैल्यू वाले मौजूदा एक (एक) इक्विटी शेयर को 5 रुपये (केवल 5 रुपये) फेस वैल्यू वाले दो (दो) इक्विटी शेयरों में सब-डिविज़न/स्प्लिट को मंजूरी दी गई है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

advertisement

स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड डेट
स्टॉक स्प्लिट का उद्देश्य छोटे ट्रेडर्स और खुदरा निवेशकों के लिए स्टॉक को किफायती बनाकर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना है. कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का भी खुलासा किया है। कंपनी के बोर्ड ने कॉर्पोरेट एक्शन में भाग लेने के लिए शेयरहोल्डर्स की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर निर्धारित की है। 

शेयर प्राइस हिस्ट्री
पिछले एक महीने में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर में 24% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है. पिछले तीन महीनों में इसमें 12.4% और पिछले छह महीनों में 43% की बढ़ोतरी हुई है. इस साल अब तक शेयर में दोगुने से ज़्यादा यानी 112.4% की बढ़ोतरी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 15, 2024