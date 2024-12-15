मल्टीबैगर Defence PSU Stocks होने जा रहा है स्प्लिट, जानिए Record Date

PSU स्टॉक Mazagon Dock Shipbuilders Ltd में कॉर्पोरेट एक्शन की खबर है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 97.82 लाख करोड़ रुपए है। आइये जानते हैं रिकॉर्ड डेट से दूसरी तमाम डिटेल्स...

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने 2:1 शेयर स्प्लिट का एलान किया है। इसका मतलब है कि वर्तमान में रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए शेयरधारकों को दो अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। यह कंपनी का पहला शेयर स्टॉक स्प्लिट है। कंपनी ने फाइलिंग में कहा है कि 10 रुपये (केवल 10 रुपये) फेस वैल्यू वाले मौजूदा एक (एक) इक्विटी शेयर को 5 रुपये (केवल 5 रुपये) फेस वैल्यू वाले दो (दो) इक्विटी शेयरों में सब-डिविज़न/स्प्लिट को मंजूरी दी गई है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

advertisement

स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड डेट

स्टॉक स्प्लिट का उद्देश्य छोटे ट्रेडर्स और खुदरा निवेशकों के लिए स्टॉक को किफायती बनाकर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना है. कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का भी खुलासा किया है। कंपनी के बोर्ड ने कॉर्पोरेट एक्शन में भाग लेने के लिए शेयरहोल्डर्स की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर निर्धारित की है।

शेयर प्राइस हिस्ट्री

पिछले एक महीने में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर में 24% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है. पिछले तीन महीनों में इसमें 12.4% और पिछले छह महीनों में 43% की बढ़ोतरी हुई है. इस साल अब तक शेयर में दोगुने से ज़्यादा यानी 112.4% की बढ़ोतरी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।