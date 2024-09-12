scorecardresearch
NBCC के साथ नाम जुड़ते ही MTNL के शेयरों में लगा अपर सर्किट

पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव रिटर्न देने वाले Mahanagar Telephone Nigam (MTNL) के शेयरों में अचानक से बंपर तेजी देखने को मिल रही है। नई खबर के दम पर स्टॉक में 5.00% का अपर सर्किट लग गया है। आइये जानते हैं कि खबर के दम पर स्टॉक ने उड़ान भरी है?

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 12, 2024 14:08 IST
MTNL SHARE
MTNL SHARE

पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव रिटर्न देने वाले Mahanagar Telephone Nigam (MTNL) के शेयरों में अचानक से बंपर तेजी देखने को मिल रही है। नई खबर के दम पर स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग गया है। आइये जानते हैं कि खबर के दम पर स्टॉक ने उड़ान भरी है?

NBCC (इंडिया) लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के बीच डील हुई है। नई दिल्ली में स्थिति पंखा रोड MTNL के एक प्रमुख भूखंड को विकसित करने के लिए एक समझौता  (MoU) किया है। दोनों के बीच ये डील पूरे 1,600 करोड़ रुपये की है। इस ऐतिहासिक परियोजना का मकसद उस जमीन का इस्तेमाल आवासीय और कमर्शियल स्थान में बदलना है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि इस परियोजना का मकसद जमीन को अत्याधुनिक रिहाशी/कमर्शियल स्थान में बदलना है, जिसमें दोनों संगठनों की विशेषज्ञता और संसाधनों को फायदा होगा। इस डेवलपमेंट का मकसद NBCC के निर्माण और विकास के अनुभव के साथ-साथ MTNL के रणनीतिक एसेट आधार का फायदा उठाकर एक आधुनिक और डायनामिक्स संपत्ति बनाना है।

आपको बता दें कि MTNL एक पब्लिक सेक्टर की टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी है और वहीं NBCC नवरत्न कंपनी है जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। NBFC मास्टर प्लानिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संभालेगी। दोनों ही कंपनियों ने इस विकास परियोजना के लिए प्रतिबद्धता जताई है। 

इस परियोजना को शुरू होने की तारीख से 3 साल के अंदर कई फेज में पूरा किया जाएगा। MTNL जमीन उपलब्ध कराएगी, जो किसी भी तरह के बंधन से मुक्त होगी। NBCC परियोजना मैनजमेंट के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें टेंडरिंग, निर्माण और निर्माण के बाद की गतिविधियां शामिल हैं।

पिछले कुछ दिनों की MTNLकी चाल देखें तो 5 दिनों में स्टॉक 2 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया है। एक महीने में स्टॉक 11 प्रतिशत से नीचे आ गया है। वहीं लोकसभा चुनावों के नतीजों के पहले स्टॉक में अच्छी रफ्तार देखने को मिली। पिछले 6 महीने में स्टॉक 54 प्रतिशत भाग चुका है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 12, 2024