MTNL Share Price: एक खबर और रॉकेट बना गया दिग्गज PSU Stock! ऐसा क्या हुआ?
MTNL Share Price: शेयर बाजार में आज सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। MTNL के शेयरों में बीएसई पर शुरुआती कारोबार में 18.4% की बढ़ोतरी हुई जिसके बाद स्टॉक दिन के अपने उच्चतम स्तर 51.30 रुपये को छू गया।
फिलहाल खबर लिखे जाने तक सुबह 10:02 बजे तक शेयर 13 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं स्टॉक में अचानक से इतनी तेजी क्यों आई है।
आज क्यों आई MTNL के शेयर में तेजी?
दरअसल कल यानी बुधवार को संचार राज्य मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर ने लोकसभा में बताया था कि MTNL ने
भूमि और बिल्डिंग एसेट के मोनेटाइजेशन से 2,134.61 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस खबर के बाद से आज MTNL के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।
बुधवार को संसद में बताया गया कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNLऔर MTNL ने 2019 से भूमि, भवन, टावर और फाइबर सहित एसेट के मोनेटाइजेशन के माध्यम से कुल 12,984.86 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है।
संचार राज्य मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक BSNL ने एसेट के मोनेटाइजेशन से 2,387.82 करोड़ रुपये कमाए हैं।
MTNL Share Price
सुबह 10:02 बजे तक शेयर एनएसई पर 13.81% या 5.97 रुपये की तेजी के साथ 49.21 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 12.87% या 5.58 रुपये चढ़कर 48.92 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
MTNL Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर तकरीबन सपाट रहा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 49 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 105 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 601 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।