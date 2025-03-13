scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMTNL Share Price: एक खबर और रॉकेट बना गया दिग्गज PSU Stock! ऐसा क्या हुआ?

MTNL Share Price: एक खबर और रॉकेट बना गया दिग्गज PSU Stock! ऐसा क्या हुआ?

MTNL के शेयरों में बीएसई पर शुरुआती कारोबार में 18.4% की बढ़ोतरी हुई जिसके बाद स्टॉक दिन के अपने उच्चतम स्तर 51.30 रुपये को छू गया।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 10:24 IST

MTNL Share Price: शेयर बाजार में आज सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। MTNL के शेयरों में बीएसई पर शुरुआती कारोबार में 18.4% की बढ़ोतरी हुई जिसके बाद स्टॉक दिन के अपने उच्चतम स्तर 51.30 रुपये को छू गया। 

advertisement

फिलहाल खबर लिखे जाने तक सुबह 10:02 बजे तक शेयर 13 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं स्टॉक में अचानक से इतनी तेजी क्यों आई है। 

आज क्यों आई MTNL के शेयर में तेजी?

दरअसल कल यानी बुधवार को संचार राज्य मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर ने लोकसभा में बताया था कि MTNL ने
भूमि और बिल्डिंग एसेट के मोनेटाइजेशन से 2,134.61 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस खबर के बाद से आज MTNL के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। 

बुधवार को संसद में बताया गया कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNLऔर MTNL ने 2019 से भूमि, भवन, टावर और फाइबर सहित एसेट के मोनेटाइजेशन के माध्यम से कुल 12,984.86 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है। 

संचार राज्य मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक BSNL ने एसेट के मोनेटाइजेशन से 2,387.82 करोड़ रुपये कमाए हैं।

MTNL Share Price

सुबह 10:02 बजे तक शेयर एनएसई पर 13.81% या 5.97 रुपये की तेजी के साथ 49.21 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 12.87% या 5.58 रुपये चढ़कर 48.92 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

MTNL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर तकरीबन सपाट रहा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 49 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 105 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 601 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 13, 2025