scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारM&M Financial:शेयरों में 7% की उछाल, 52-सप्ताह का नया उच्च स्तर, कितनी होगी तेज़ी?

M&M Financial: शेयरों में 7% की उछाल, 52-सप्ताह का नया उच्च स्तर, कितनी होगी तेज़ी?

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (M&M Financials) के शेयर मंगलवार के कारोबार में 7 प्रतिशत से अधिक उछलकर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। विश्लेषकों का मानना है कि यह शेयर अगले 12 महीनों में 283-320 रुपये के दायरे में रहेगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: May 2, 2023 14:12 IST
Motilal Oswal securities ने कहा कि एम एंड एम फाइनेंशियल के लिए मार्च तिमाही के आंकड़े अच्छे थे
Motilal Oswal securities ने कहा कि एम एंड एम फाइनेंशियल के लिए मार्च तिमाही के आंकड़े अच्छे थे

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (M&M Financials) के Share मंगलवार के कारोबार में 7 प्रतिशत से अधिक उछलकर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। विश्लेषकों का मानना है कि यह शेयर अगले 12 महीनों में 283-320 रुपये के दायरे में रहेगा। 

JM फाइनेंशियल ने इसका टारगेट 310 रुपए का लक्ष्य रखा है।
JM फाइनेंशियल ने इसका टारगेट 310 रुपए का लक्ष्य रखा है।

Motilal Oswal Securities ने कहा कि एम एंड एम फाइनेंशियल के लिए मार्च तिमाही के आंकड़े अच्छे थे और टर्नअराउंड पर विश्वास मजबूत हो रहा है, क्योंकि अब इसका अगला टारगेट 320 रुपये पर दिखाई दे रहा है। JM फाइनेंशियल ने इसका टारगेट 310 रुपए का लक्ष्य रखा है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 2, 2023