M&M Financial: शेयरों में 7% की उछाल, 52-सप्ताह का नया उच्च स्तर, कितनी होगी तेज़ी?

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (M&M Financials) के Share मंगलवार के कारोबार में 7 प्रतिशत से अधिक उछलकर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। विश्लेषकों का मानना है कि यह शेयर अगले 12 महीनों में 283-320 रुपये के दायरे में रहेगा।

Motilal Oswal Securities ने कहा कि एम एंड एम फाइनेंशियल के लिए मार्च तिमाही के आंकड़े अच्छे थे और टर्नअराउंड पर विश्वास मजबूत हो रहा है, क्योंकि अब इसका अगला टारगेट 320 रुपये पर दिखाई दे रहा है। JM फाइनेंशियल ने इसका टारगेट 310 रुपए का लक्ष्य रखा है।