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Newsशेयर बाज़ारस्मॉल कैप कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर! 1 महीने में 34% चढ़ चुका है ₹50 से कम वाला ये शेयर

स्मॉल कैप कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर! 1 महीने में 34% चढ़ चुका है ₹50 से कम वाला ये शेयर

इस छोटी कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। स्टॉक ने बीते 1 महीने में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 5, 2026 15:14 IST

Penny Stock: एलईडी वीडियो डिस्प्ले बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी,  एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, नवा रायपुर, अटल नगर से एक ऑर्डर यानी Letter of Acceptance (LoA) मिला है।

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यह ऑर्डर नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर स्थित केंद्रीय पर्यावरण लैब के लिए लैब फर्नीचर के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 3,78,00,000 रुपये (3.78 करोड़ रुपये) है। कंपनी को यह पूरा काम 12 महीनों के अंदर पूरा करना होगा।

MIC Electronics Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 3:03 बजे तक एनएसई पर 2.07% या 0.94 रुपये टूटकर 44.46 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 1.94% या 0.88 रुपये गिरकर 44.53 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

मजबूत रहे थे Q4 नतीजे

कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों में बताया था कि Q4FY26 में उसका परिचालन से राजस्व 50.79 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की इसी तिमाही में 12.63 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 40.24 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 11.34 करोड़ रुपये था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q4 में कंपनी का प्रॉफिट 18.41 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1.42 करोड़ रुपये था।

हाल ही में रेलवे से मिला था बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे (CR) जोन के नागपुर डिवीजन के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है।

यह ऑर्डर वर्धा स्टेशन पर टेलीकॉम एसेट्स और पैसेंजर सुविधाओं (IPIS) की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू करीब 1.12 करोड़ रुपये है और इसे 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा।

कंपनी के बारे में

यह कंपनी LED वीडियो डिस्प्ले, LED ल्यूमिनेयर्स (लाइटिंग प्रोडक्ट्स), हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट्स है। इसके साथ ही कंपनी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में भी एक्टिव है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 5, 2026