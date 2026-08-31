scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारमेघा इंजीनियरिंग में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी, प्राइवेट क्रेडिट से जुटेंगे करीब 700 मिलियन डॉलर

मेघा इंजीनियरिंग में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी, प्राइवेट क्रेडिट से जुटेंगे करीब 700 मिलियन डॉलर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट निवेशकों से फंडिंग लेने की योजना है। यह डील पूरा हुआ तो इस साल भारत के सबसे बड़े प्राइवेट क्रेडिट सौदों में शामिल हो सकता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Aug 31, 2026 11:10 IST

भारत की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (Megha Engineering & Infrastructures Ltd) के एक प्रमुख शेयरधारक ने कंपनी में अपने अंकल की हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब 700 मिलियन डॉलर जुटाने की तैयारी शुरू की है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट निवेशकों से फंडिंग लेने की योजना है। यह डील पूरा हुआ तो इस साल भारत के सबसे बड़े प्राइवेट क्रेडिट सौदों में शामिल हो सकता है।

advertisement

तीन बड़े लेंडर्स ने शुरू की शुरुआती तैयारी

ब्लूमबर्ग ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि डेविडसन केम्पनर कैपिटल मैनेजमेंट, एल्हम क्रेडिट पार्टनर्स और वर्डे पार्टनर्स के एक कंसोर्टियम ने फाइनेंसिंग का ढांचा तैयार करने पर शुरुआती काम शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी शर्तें तय नहीं हुई हैं और बातचीत में बदलाव संभव है।

अरबपति पीवी कृष्णा रेड्डी, जो मेघा इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी में फिलहाल 57% हिस्सेदारी रखते हैं। एक व्यक्ति के मुताबिक, वह अपने चाचा और कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पामिरेड्डी पिची रेड्डी की बाकी 43% हिस्सेदारी खरीदने के लिए यह रकम जुटा रहे हैं।

मेघा इंजीनियरिंग, एल्हम क्रेडिट पार्टनर्स और वर्डे पार्टनर्स के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। डेविडसन केम्पनर ने टिप्पणी करने से इनकार किया।

भारत में बढ़ रहा है प्राइवेट क्रेडिट का इस्तेमाल

करीब 700 मिलियन डॉलर का प्रस्तावित सौदा पिछले महीने शापूरजी पालोनजी ग्रुप द्वारा जुटाए गए 1.6 अरब डॉलर के सौदे से थोड़ा कम आधा है। यह दिखाता है कि भारत में बड़े शेयरधारक और कॉरपोरेट सौदों के लिए प्राइवेट क्रेडिट की भूमिका बढ़ रही है।

EY की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में भारत के प्राइवेट क्रेडिट बाजार में 3.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ। यह एक साल पहले हुए 9 अरब डॉलर के सौदों के आधे से भी कम है। 2025 के आंकड़े में शापूरजी पालोनजी ग्रुप का रिकॉर्ड 3.1 अरब डॉलर का रीफाइनेंसिंग सौदा भी शामिल था।

Moody’s Ratings के अनुसार, भारत का प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर पिछले पांच साल में दोगुना होकर 2025 के अंत तक करीब 25 अरब डॉलर के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट तक पहुंच गया। इसके मुकाबले अमेरिका में यह बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है।

मेघा इंजीनियरिंग का कारोबार कई देशों तक फैला

1989 में हैदराबाद की एक छोटी फैब्रिकेशन यूनिट के रूप में शुरू हुई मेघा इंजीनियरिंग आज 20 से ज्यादा देशों में काम करती है। कंपनी टनल, पोर्ट, हाईवे, वाटर सिस्टम और पावर एसेट्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स करती है।

advertisement

कंपनी कुछ रोड एसेट्स बेचने की भी कोशिश कर रही है। KKR एंड कंपनी समर्थित वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को मेघा की आठ सड़कों के अधिग्रहण के लिए सबसे आगे माना जा रहा है।

2024 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मेघा इंजीनियरिंग पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दानदाता रही। कंपनी ने करीब 6.7 अरब रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 31, 2026