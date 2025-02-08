Mazagon Dock Q3 Result: मुनाफे और आय में दमदार बढ़त, शेयर में तेजी
सरकारी डिफेंस सेक्टर की प्रमुख कंपनी Mazagon Dock ने वित्त वर्ष 2025 की दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुनाफे और राजस्व में करीब 30% की वृद्धि देखने को मिली, जिससे शेयर में भी मजबूती आई। नतीजे जारी होने के बाद Mazagon Dock के शेयर 2% तक चढ़ गए।
मुनाफे और राजस्व में जबरदस्त बढ़त
Q3 नेट प्रॉफिट: Mazagon Dock ने तीसरी तिमाही में 807 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 627 करोड़ रुपये था। इस तरह, कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 29% की वृद्धि हुई है।
Q3 राजस्व: कंपनी की कुल आय भी मजबूत रही। दिसंबर तिमाही में 3,143 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2,362.5 करोड़ रुपये था। यानी कंपनी की आय में 33% की बढ़त देखी गई।
Q3 EBITDA: EBITDA यानी कामकाजी मुनाफे में भी 51.4% की उछाल आई। यह आंकड़ा 539 करोड़ रुपये से बढ़कर 817 करोड़ रुपये पहुंच गया।
Q3 मार्जिन: कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी सुधरा है। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 23% था, जबकि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में यह बढ़कर 26% हो गया।
शेयर बाजार में प्रदर्शन
नतीजे जारी होने के बाद Mazagon Dock के शेयर में तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.89% बढ़कर 2,240.10 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, बीते 6 महीनों में स्टॉक 8% गिरा है, लेकिन एक साल में इसने 106% का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 2,930 रुपये है, जबकि निचला स्तर 897 रुपये प्रति शेयर रहा है।
Mazagon Dock ने पिछले साल नवंबर में अपने शेयरों के विभाजन का फैसला लिया था। कंपनी के मजबूत फंडामेंटल और लगातार बढ़ते ऑर्डर बुक को देखते हुए निवेशक इस स्टॉक को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं।
