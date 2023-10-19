scorecardresearch
Markets Today: आज क्या है बाज़ार के लिए संकेत? कहां खुल सकता है बाज़ार?

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 19, 2023 09:06 IST
आज विदेशी बाज़ारों से निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। 

विदेशी बाजारों से संकेत:
अमेरिकी शेयर बाजार अधिकतम गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ट्रेजरी यील्ड्स के कई सालों के ऊपर पहुंचने के बाद, यहाँ के बाजारों में गिरावट दिखाई दी है। Tesla और Netflix ने अपने नतीजे जारी किए हैं और उनमें कमजोरी दिखाई दे रही है। Tesla के शेयर में 4% की गिरावट हुई है। कंपनी की आय 23.4 अरब डॉलर रही है, जबकि बाजार की उम्मीद 24.2 अरब डॉलर थी। Netflix के नतीजे अपनी उम्मीदों से बेहतर हैं और उनके शेयर में वृद्धि देखी जा रही है।

निफ्टी की स्थिति:
घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी के संकेत हैं। कल, निफ्टी 19,673 के नीचे बंद हुआ है, जो 30-दिन मूविंग एवरेज से नीचे है। अब निफ्टी के लिए 19,648 का स्तर सपोर्ट के रूप में है, जो 40-दिन का मूविंग एवरेज है। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी दिखाई दे रही है।

एशिया के बाजार:
आज एशिया के बाजारों में भी कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.42% की गिरावट दर्ज की गई है और दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.2% की गिरावट हुई है। हैंग सैंग और शंघाई कम्पोजिट से भी कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं।

निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्थिति भी खास नहीं है। हमें देखना होगा कि आगे कैसा मोड़ आता है और कैसे बाजार संवादित करते हैं। यहां तक कि आज कुछ कंपनियों के नतीजे भी आ रहे हैं, जिन्हें बाजार की स्थिति पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
