RBI के एलान के बाद शेयर खरीदने के लिए मची लूट, अक्टूबर में बैन हो गई थी ये सर्विस
Stock Update: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस गिरावट के बीच Manappuram Finance Stock में तेजी देखने को मिली है। हाल ही में आरबीआई ने कंपनी पर लगाए गए रोक को हटाने का एलान किया है।
Manappuram Finance Shares: गोल्ड फाइनेंस कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में तेजी आई है। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अक्टूबर की गिरावट और आज की तेजी का कनेक्शन आरबीआई (RBI) से है।
सुबह के कारोबार में मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए थे। खबर लिखते वक्त 11.25 बजे कंपनी के स्टॉक 3.19 फीसदी चढ़कर 185.80 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।
शेयर में क्यों आई तेजी?
मणप्पुरम फाइनेंस ने शेयर बाजार को बताया कि आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटा दिये गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के माइक्रो फाइनेंस को लोन देने पर रोक लगा दी। अब आरबीआई ने कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी आई है।
कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस? (Manappuram Finance Share Performance)
आरबीआई एक्शन के बाद मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर पिछले छह महीने में 9 फीसदी से ज्यादा गिर गए। हालांकि, कंपनी ने एक महीने में इस गिरावट को रिकवर कर लिया है। एक साल में कंपनी के शेयर में केवल 5 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। लिस्टिंग प्राइस से लेकर अभी तक में कंपनी के स्टॉक ने करीब 420 फीसदी का रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट के अनुसार Manappuram Finance का एम-कैप 15,726.76 करोड़ रुपये है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।