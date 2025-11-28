scorecardresearch
एलआईसी ने अडाणी ग्रुप की इस दिग्गज कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी! एनबीसीसी में भी किया तगड़ा निवेश - Details

शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी सपाट कारोबार के बीच देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी Life Insurance Corporation of India ने देश की दो बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 28, 2025 12:58 IST

Share Market Today: शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी सपाट कारोबार के बीच देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी Life Insurance Corporation of India (LIC) ने ने अडाणी ग्रुप की दिग्गज सीमेंट कंपनी ACC Ltd में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

एसीसी लिमिटेड ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की एलआईसी ने एसीसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% से ऊपर कर दी है।

इसके अलावा एक अन्य सरकारी कंपनी, NBCC (India) Ltd ने भी आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एलआईसी ने एनबीसीसी में भी अपनी होल्डिंग बढ़ाकर करीब 4.5% कर ली है।

ACC में LIC की हिस्सेदारी 10.596% हुई

LIC ने ओपन मार्केट से 37,82,029 शेयर खरीदे, जो ACC की इक्विटी का 2.014% है। इस खरीद के बाद एलआईसी की कुल होल्डिंग 1,98,97,064 शेयर हो गई जो कंपनी की पेड-अप कैपिटल का 10.596% है।

फाइलिंग के अनुसार, यह खरीद 20 मई 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हुई। इससे पहले LIC के पास 1,61,15,035 शेयर थे, जो 8.582% हिस्सेदारी के बराबर था।

NBCC में होल्डिंग बढ़ी, लेकिन प्रतिशत घटा

LIC ने NBCC (India) में भी ओपन मार्केट से 30,24,672 शेयर खरीदे, जो 2.071% वोटिंग कैपिटल के बराबर है। अब LIC की कुल होल्डिंग 12,08,91,590 शेयर हो गई जो कंपनी की वोटिंग कैपिटल का 4.477% है।

हालांकि, खरीद के बावजूद LIC की प्रतिशत हिस्सेदारी घटी है। इसका कारण NBCC की वोटिंग कैपिटल का 180 करोड़ शेयरों से बढ़कर 270 करोड़ शेयर होना है। यानी बेस बढ़ने से शेयर संख्या बढ़ने के बावजूद प्रतिशत कम हुआ।

LIC ने स्पष्ट किया कि NBCC में यह खरीद 25 अप्रैल 2018 से 24 नवंबर 2025 के बीच पूरी तरह बाजार से की गई। इसमें किसी प्रकार का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट्स इश्यू या ऑफ-मार्केट ट्रांसफर शामिल नहीं था।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:50 बजे तक बीएसई पर 0.67% या 6 रुपये टूटकर 894.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.58% या 5.25 रुपये टूटकर 895 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:52 बजे तक एनएसई पर 1.03% या 19.30 रुपये टूटकर 1,850.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.90% या 16.80 रुपये टूटकर 1851.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:53 बजे तक बीएसई पर 0.26% या 0.30 रुपये चढ़कर 117.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.20% या 0.23 रुपये चढ़कर 117.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Nov 28, 2025