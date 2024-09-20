अडानी का नाम जुड़ते ही Stock में लगा 20% का Upper Circuit, क्या है वजह?

शुक्रवार के सेशन में ITD Cementation India के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिली। स्टॉक 20 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ ₹565.60 के लेवल पर पहुंच गया। इस साल की शुरुआत से अबतक (YTD) स्टॉक 92.03 प्रतिशत का फायदा हुआ है। आइये जानते हैं कि स्टॉक में तेजी क्यों आई?

कंपनी के फंडामेंटल

कंपनी ने 1931 में भारत में The Cementation Company Ltd, UK की ब्रांच के तौर पर अपने ऑपरेशन्स की शुरुआत की थी, जो लंदन के Trafalgar House Group का एक मेंबर है। कंपनी, में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए EPC यानि engineering, procurement और construction की सुविधा देती है। कंपनी का मार्केट कैप ₹9,716 करोड़ है। पिछले 5 सालों में कंपनी की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दर 26.4% रही है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 46.64% है, वहीं विदेशी निवेशकों की 20.00% है। कंपनी के स्टॉक का (P/E) रेश्यो 25.17 है जबकि (P/B) वैल्यू 5.42 है। प्रति शेयर आय (EPS) 18.73 है और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) 21.54 है।

क्यों रॉकेट बना स्टॉक?

दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ने कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में भी भाग लिया है। कंपनी ने एक्सचेंज को 3 जुलाई 2024 को बताया था कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहते हैं। खबरों के मुकाबिक अडानी ₹5,888.57 करोड़ में 46.64% हिस्सदारी खरीद सकते हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी खरीदने में KEC International का भी नाम चल रहा है।

इस दौरान BSE पर इस काउंटर पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया, करीब 6.30 लाख शेयरों का एक्सचेंज हुआ। यह दो हफ्तों के औसत वॉल्यूम 71,000 शेयरों से कही ज्यादा हैं। ये स्टॉक 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के सिंपल मूविंग औसत (SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहा था। काउंटर का 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 61.91 पर है। 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड और 70 से ऊपर का मान ओवरबॉट माना जाता है।

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले SEBI एडवाइजर की सलाह जरूर लें।