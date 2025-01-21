ITC Share खरीदें या बेचें, Target Price पर आया अपडेट

2025 में अब तक ITC के शेयर 10% गिर चुके हैं, और निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी यूनियन बजट 2025 में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर किसी प्रकार की टैक्स वृद्धि की घोषणा हो सकती है। हालांकि, Nuvama Institutional Equities का मानना है कि सिगरेट टैक्स में कोई बड़ी वृद्धि की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही टैक्स वृद्धि की गई थी, और इसके बावजूद कानूनी सिगरेट की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है, भले ही शहरी क्षेत्रों में मंदी का असर हो।

ब्रोकरेज कंपनी का मानना है कि अगर सिगरेट पर टैक्स में दो अंकों की वृद्धि की जाती है, तो इससे कानूनी सिगरेट के बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अवैध सिगरेट विक्रेताओं को फायदा हो सकता है। नतीजतन, टैक्स संग्रह में गिरावट हो सकती है।

क्या है शेयर प्राइस टारगेट

Nuvama का कहना है कि ITC के FMCG बिजनेस की तिमाही परिणामों के कारण Q3FY25 में कंपनी पर सतर्कता बनी हुई है, लेकिन एग्री-बिजनेस में सुधार, डिविडेंड यील्ड और उचित मूल्यांकन के कारण कंपनी पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी गई है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने शेयर प्राइस टारगेटको 571 रुपये कर दिया है।

क्या है ब्रोकरेज की राय?

Nuvama के नोट के अनुसार सिगरेट पर 2013 से 2017 तक हर साल 15.7% की CAGR से टैक्स बढ़ा था, लेकिन टैक्स से होने वाली आय में केवल 4.7% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद जनवरी 2020 तक टैक्स में स्थिरता देखी गई। FY21 में, National Calamity Contingent Duty (NCCD) में वृद्धि के बाद सिगरेट पर टैक्स में 9-15% तक वृद्धि हुई थी।

नुवामा का कहना है कि अगर GST को 28% से बढ़ाकर 35% किया जाता है, तो सिगरेट की कीमतों में 6-7% का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा, सिगरेट कारोबार के लिए Q3FY25 में 3.5% सालाना वृद्धि का अनुमान है, जबकि FMCG में मुनाफे में 10% की गिरावट का अनुमान है। Nuvama को लगता है कि सिगरेट टैक्स में कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी, लेकिन मामूली बढ़ोतरी की संभावना है, जो सिगरेट उद्योग के लिए चिंताजनक नहीं होगी।

