IREDA शेयर पर एक्सपर्ट की सलाह: निवेशकों के लिए BUY, SELL या HOLD?

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरों में हाल ही में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। पिछले एक महीने में IREDA के शेयरों में लगभग 12% की गिरावट आई है, हालांकि पिछले एक साल में इसने 212% का शानदार रिटर्न दिया है।

advertisement

शेयर बाजार में हाल की स्थिति

सोमवार, 18 नवंबर 2024: शेयर में 1.24% की गिरावट के साथ यह ₹187.50 पर बंद हुआ।

मंगलवार, 19 नवंबर 2024: IREDA के शेयर 2.53% बढ़कर ₹192 पर कारोबार कर रहे थे।

एक्सपर्ट्स की राय

बाजार के एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने सलाह दी है कि:

स्टॉपलॉस लेवल: निवेशकों को ₹183 का स्टॉपलॉस रखना चाहिए।

यदि शेयर ₹183 से नीचे जाता है, तो निवेशकों को 50% मुनाफा बुक कर लेना चाहिए।

बाजार के करेक्शन फेज को ध्यान में रखते हुए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है।

शेयर का परफॉर्मेंस (YTD)

YTD रिटर्न: 79.17%।

पिछले एक हफ्ते में गिरावट: 6.18%।

तीन महीने में गिरावट: 20% से अधिक।

IREDA IPO की जानकारी

लॉन्च: नवंबर 2023।

प्राइस बैंड: ₹30-32।

यह कंपनी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और एक एनबीएफसी के रूप में कार्यरत है।

निवेशकों के लिए सलाह

वर्तमान में बाजार में गिरावट को देखते हुए, विशेषज्ञों ने कहा है कि लॉन्ग-टर्म निवेशक IREDA को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट-टर्म निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।