IRCTC Dividend: शेयर बाजार में डिविडेंड का सिलसिला जारी है। Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited (IRCTC) ने हाल ही में डिविडेंड का एलान किया है। 19 फरवरी 2025 (बुधवार) को IRCTC SHARE हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह के 11.25 बजे कंपनी के शेयर 1.06 फीसदी की तेजी के साथ 726.80 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। मंगलवार को कंपनी के शेयर NSE पर 719.20 रुपये पर बंद हुए थे। आपको बता दें कि अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स-डेट की तारीख नजदीक आ रही है।

IRCTC dividend 2025

सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 3 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए लाभांश दे रही है। कंपनी 150 फीसदी का तगड़ा डिविडेंड दे रही है।

IRCTC dividend record date

डिविडेंड के लिए कंपनी के रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी 2025 तय की है। जिन शेयरहोल्डर्स के डीमैट अकाउंट (Demat Account) में 20 फरवरी को कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें ही लाभांश मिलेगा। अगर आप भी डिविडेंड का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आज बाजार बंद होने के पहले आईआरसीटीसी के शेयर खरीदने होंगे ताकि कल तक में डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाए।

IRCTC dividend ex-date

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार आईआरसीटीसी डिविडेंड का एक्स-डेट भी 20 फरवरी 2025 यानी कल है। इसका मतलब है कि कंपनी के स्टॉक गुरुवार को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

IRCTC Q3 results

IRCTC ने हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 13 फीसदी बढ़कर 341.08 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का PAT 299.99 करोड़ रुपये था।

IRCTC Share History

पिछले एक साल से कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर ने एक साल में 23.19 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पिछले एक महीने में शेयर 6.70 फीसदी गिर गया है।

