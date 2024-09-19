कम वक्त में इन Stocks में होगी बड़ी रैली! जानिए नए टारगेट्स

scorecardresearch
फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार ने 19 सितंबर को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,773 और निफ्टी ने 25,611 का लेवल छुआ। निफ्टी में भी 38 अंक की तेजी रही, ये 25,415 के स्तर पर बंद हुआ। इस तेजी के बाजार में HDFC सिक्योरिटीज ने कुछ ऐसे स्टॉक्स को चुना है, जहां उन्हें दमदार रिटर्न की गुंजाइश दिख रही है। आइये जानते हैं ये शेयर कौन से हैं?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2024 18:06 IST
फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार ने 19 सितंबर को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,773 और निफ्टी ने 25,611 का लेवल छुआ। निफ्टी में भी 38 अंक की तेजी रही, ये 25,415 के स्तर पर बंद हुआ। इस तेजी के बाजार में HDFC सिक्योरिटीज ने कुछ ऐसे स्टॉक्स को चुना है, जहां उन्हें दमदार रिटर्न की गुंजाइश दिख रही है। आइये जानते हैं ये शेयर कौन से हैं? 

फाइनेंशियल एंड ब्रोकिंग सर्विस देने वाली कंपनी HDFC Securities की ओर से अगले 3 महीने के लिहाज से 2 दमदार स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो के लिए चुना है। इन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली की उम्मीद की जा रही है।

Angel One 

ब्रोकरेज ने शेयर में 2627-2521 रुपए प्रति शेयर की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। अगले 3 महीने के लिए पहला टारगेट 2867 रुपए और दूसरा 3150 रुपए का है। साथ ही 2442 रुपए का स्टॉपलॉस मेंटेन करने की सलाह है। जनवरी के महीने में स्टॉक ने 3900 रुपए का लाइफ हाई बनाया था। फिलहाल यह शेयर 2500 रुपए की रेंज में कारोबार करता दिख रहा है। इस साल में अब तक शेयर करीब 30% नीचे जा चुका है, वहीं एक साल का रिटर्न 35 प्रतिशत रहा है।

 Sobha Ltd 

ब्रोकरेज की दूसरी पसंद रियल्टी कंपनी है। इस स्टॉक को 1831-1780 रुपए प्रति शेयर की रेंज में खरीदने की सलाह है। पहला टारगेट 1959 रुपए और दूसरा 2150 रुपए का बनता है। गिरावट आने पर 1710 रुपए का स्टॉपलॉस रखना है। ये शेयर 1860 रुपए की रेंज में कारोबार कर रहा है। 18 जून को स्टॉक ने 2180  रुपए का हाई बनाया था। इस साल में अब तक स्टॉक 85 प्रतिशत और एक साल में 185 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश से पहले अपने SEBI एडवाइजर की राय जरूर लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 19, 2024