आज शेयर बाज़ार खुला है?

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 15, 2024 10:20 IST
गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज, 15 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में अवकाश रहेगा

गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज, 15 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में अवकाश रहेगा। इस कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में ट्रेडिंग नहीं होगी।

आज के अवकाश के चलते इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, एसएलबी सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, एनडीएस-आरएसटी, ट्राई-पार्टी रेपो और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) सेगमेंट में कोई गतिविधि नहीं होगी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज (NCDEX) भी आज सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बंद रहेंगे और फिर शाम 5:00 बजे से ट्रेडिंग के लिए पुनः खुलेंगे।

इस साल शेयर बाजार में अभी दो और अवकाश बचे हैं: 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कारण और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन।

नवंबर में शेयर बाजार में तीन अवकाश हो चुके हैं — दिवाली/लक्ष्मी पूजा, गुरु नानक जयंती और अब महाराष्ट्र चुनाव।

हाल के दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छह सत्रों से गिरावट में हैं। इस गिरावट का प्रमुख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का दबाव और बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं।

इस नकारात्मक भावना का असर दलाल स्ट्रीट के कई क्षेत्रों पर पड़ा है, खासकर फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) पर। मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण FMCG शेयरों में दबाव बना हुआ है, जिससे हाल के कारोबारी सत्रों में इस सेक्टर को विशेष नुकसान हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

