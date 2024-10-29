कमजोर बाजार में ये 3 Stocks बनेंगे आपके पोर्टफोलियो की ताकत!

शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स खराब रहे हैं तो वहीं दूसरी कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में ब्रोकरेज भी उन चुनिंदा स्टॉक्स पर बुलिश दिख रहे हैं जो फंडामेंटल मजबूत हैं। आइये जानते हैं ऐसे 3 स्टॉक्स, जहां आगे तेजी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आइये जानते हैं ऐसे 3 स्टॉक्स, जहां आगे तेजी की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

Tata Motors Limited

Sharekhan ने Tata Motors पर खरीदारी की रेटिंग दी है और इसका अगला टारगेट प्राइस ₹1,319 रखा है, जो मौजूदा भाव से 40 प्रतिशत से ज्यादा की संभावित तेजी दिखाता है। कंपनी का जिसका मार्केट कैप 3.22 लाख करोड़ रुपये है। Tata Motors का RoE 49.4% और RoCE 20.1% है। हालांकि इसका debt-to-equity ratio 1.26 है।

ITC Limited

ब्रोकरेज Nuvama Institutional Equities ने ITC पर खरीदारी की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹560 रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 16 प्रतिशत से ज्यादा की संभावित तेजी दिखाता है।

इसका मौजूदा मार्केट कैप 6.05 लाख करोड़ रुपये है। ITC का Return on Equity (RoE) 28.4% और Return on Capital Employed (RoCE) 37.5% है। कंपनी का debt-to-equity ratio जीरो है।

Hyundai Motor India Limited

ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal Financial Services ने Hyundai Motor पर खरीदारी की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹2,307 रखा है, जिससे मौजूदा स्तर पर लगभग 28% की संभावित तेजी की उम्मीद की जा रही है। इसका मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ रुपये है। कंपनी का Return on Equity (RoE) 39.4% और Return on Capital Employed (RoCE) 51.2% है। इसका debt-to-equity ratio 0.07 है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।



