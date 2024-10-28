ICICI Bank, BHEL, Adani Power: इन 3 स्टॉक्स में आज क्या करना है?
लगातार एफआईआई बिकवाली के चलते शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों पर दबाव जारी रहा, जिससे दलाल स्ट्रीट पर धारणा खराब हुई। बीएसई सेंसेक्स 662.87 अंक या 0.83 प्रतिशत गिरकर 79,402.29 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 218.60 अंक या 0.90 प्रतिशत गिरकर 24,180.80 पर बंद हुआ।
आज के सत्र में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और अदानी पावर लिमिटेड सहित कुछ चर्चित स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक माइलिन वासुदेव ने सोमवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है:
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल | बेचें | लक्ष्य मूल्य: 180-160 रुपये | स्टॉप लॉस: 240 रुपये
बीएचईएल ने दैनिक चार्ट पर 200-दिनों के एसएमए (271 रुपये) से काफी नीचे कारोबार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, शेयर ने बेंचमार्क सूचकांकों से भी कम प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि, मोमेंटम इंडिकेटर एमएसीडी भी नकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति मौजूदा कीमतों पर 240 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को कुछ हफ़्तों में 180-160 रुपये के लक्ष्य के लिए बेच सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक | खरीदें | लक्ष्य मूल्य: 1,379-1,440 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,210 रुपये
हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की कीमतों ने दैनिक चार्ट पर 50-दिवसीय एसएमए (1,247 रुपये) को पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, गति सूचक आरएसआई सकारात्मक रूप से तैयार है जो बताता है कि ऊपर की ओर गति जारी रह सकती है। यहां तक कि शेयर बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए, अगले कुछ हफ्तों में 1,379 -1,440 रुपये के लक्ष्य के लिए 1,210 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर शेयर खरीदा जा सकता है।
अदानी पावर | बेचें | लक्ष्य मूल्य: 530-590 रुपये | स्टॉप लॉस: 620 रुपये
अदानी पावर ने दैनिक चार्ट पर 200-दिनों के एसएमए (633 रुपये) से काफी नीचे कारोबार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, शेयर ने बेंचमार्क सूचकांकों से भी कम प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि, मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई भी नकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति कुछ हफ़्तों में 530-500 रुपये के लक्ष्य के लिए 620 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मौजूदा स्तरों पर शेयर बेच सकता है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।