Newsशेयर बाज़ार बाजार में भारी गिरावट, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ!

14 दिनों बाद शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में 170 प्वाइंट्स और सेंसेक्स में 490 प्वाइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजारों में अमेरिका की कमजोर मैन्युफैक्चरिंग डेटा के कारण गिरावट आई।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2024 10:46 IST
आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। वैश्विक बाजारों में अमेरिका की कमजोर मैन्युफैक्चरिंग डेटा के कारण गिरावट आई। निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। JSW स्टील, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील और NTPC जैसे शेयर सेंसेक्स के प्रमुख गिरावट का कारण बने। जिससे इंडेक्स 1.77% तक गिरा। 30 सेंसेक्स स्टॉक्स में से 28 लाल निशान में थे। सेंसेक्स 722 अंक गिरकर 81,833 पर और निफ्टी 196 अंक गिरकर 25,083 पर आ गया।

शुरुआती कारोबार में Nifty 50 इंडेक्स से एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, बजाज फिन सर्व, अपोलो हॉस्पिटल, एचयूएल के शेयरों में तेज़ी थी, जबकि Coal India, LTIMindtree Ltd, ONGC, Wipro और Infosys जैसे काउंटरों में बिकवाली का सबसे अधिक दबाव था। भारतीय बाज़ारों में एक करेक्शन लंबे समय से ड्यू था, जो आज के सेशन में दिख रहा है. लगातार 14 सेशन की बढ़त के बाद आज निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है. निफ्टी की ओपनिंग सीधे अपने बड़े सपोर्ट लेवल 25100 के आसपास हुई. सेंसेक्स में भी 81500 के लेवल पर ओपनिंग हुई जहां उसे सपोर्ट मिलता रहा है.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 4, 2024