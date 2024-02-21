HFCL का शेयर आज 4% बढ़ा, किस खबर के बाद भागा ये स्टॉक?

HFCL Limited के शेयर बुधवार के कारोबार में 4% चढ़ गए और लगातार तीसरे दिन इस कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। कंपनी द्वारा पोलैंड में ओएफसी विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के साथ यूरोप में रणनीतिक विस्तार की घोषणा के बाद स्टॉक में तेजी आई है।

इसके साथ, कंपनी यूके, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड जैसे यूरोपीय बाजारों में ओएफसी की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहती है।बीएसई पर स्टॉक 4.46% बढ़कर 115.70 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। एनएसई पर अब तक एचएफसीएल के कुल 891 करोड़ रुपये के शेयर बदले गए। तीन सत्रों में एचएफसीएल का शेयर 15 फीसदी चढ़ा है।

advertisement

Also Read: Vibhor Steel Tubes की बंपर लिस्टिंग, प्रॉफिट बुक करें या फिर रुके निवेशक?

यूरोप के ओएफसी बाजार में सीएजीआर का अनुभव होने का अनुमान है

2028 तक प्रति वर्ष 90 मिलियन किमी की अपेक्षित मांग के साथ अगले पांच वर्षों में लगभग 4.5% की वृद्धि। एचएफसीएल ने कहा, पारंपरिक केबल और कॉपर नेटवर्क की बैंडविड्थ सीमाएं, फाइबर परिनियोजन के लिए नियामक अनिवार्यताएं और बढ़ती यातायात मांग जैसे कारक पूर्ण फाइबर समाधान की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।