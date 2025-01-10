scorecardresearch
निवेशकों के पसंदीदा PSU Stock में आई भारी गिरावट, कल ही जारी हुए Q3 नतीजे

Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) Ltd. के शेयर शुक्रवार यानि 10 जनवरी को गिरावट का सामना कर रह हैं। दरअसल इस सरकारी कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 10, 2025 10:23 IST

Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) Ltd. के शेयर शुक्रवार यानि 10 जनवरी को गिरावट का सामना कर रह हैं। दरअसल इस सरकारी कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए।

एक बड़ा कारण है जो शेयर की कीमत में नेगेटिव सेंटीमेंट दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी की एसेट क्वालिटी में गिरावट है। संपूर्ण रूप से IREDA के ग्रॉस नॉन परफॉर्मंग एसेट्स (NPAs) सितंबर तिमाही से 30.4% बढ़कर ₹1,845.5 करोड़ हो गई, जबकि इसके शुद्ध NPAs 53.75% बढ़कर ₹1,024 करोड़ हो गए।

प्रतिशत रूप में ग्रॉस NPA सितंबर में 2.19% से बढ़कर 2.68% हो गया, जबकि नेट NPA 1.04% से बढ़कर 1.5% हो गया। दिसंबर तिमाही के अंत में प्रावधान कवरेज रेश्यो 52.9% से घटकर 44.5% हो गया।

IREDA की शुद्ध ब्याज आय (NII) तिमाही के दौरान पिछले साल के मुकाबले 39% बढ़कर ₹622.25 करोड़ हो गई, जबकि इसका नेट प्रॉफिट 27% बढ़कर ₹425.4 करोड़ हो गया। तिमाही के लिए प्रावधान सितंबर से तीन गुना बढ़कर ₹104 करोड़ हो गए।

IREDA के शेयर शुक्रवार को ₹210 पर करीब 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शेयर ने गुरुवार को भी नतीजों की घोषणा से पहले 3% की गिरावट दर्ज की थी और दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। यह शेयर पहले ही ₹310 के शिखर से 30% गिर चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
