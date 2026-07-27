घर, प्लॉट या Home Loan...पीएफ का पैसा आ सकता है काम, जानें कितनी रकम निकाल सकते हैं

EPF Withdrawal Rules 2026: घर खरीदने, मकान बनाने या होम लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है तो कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF की रकम काम आ सकती है। EPFO अपने सदस्यों को कुछ तय शर्तों के साथ PF खाते से पैसा निकालने की सुविधा देता है। हालांकि, सेवा अवधि और निकासी सीमा जैसी शर्तें पूरी नहीं होने पर आवेदन अटक सकता है या खारिज हो सकता है।

advertisement

फ्लैट खरीदने के लिए कितना PF निकाल सकते हैं?

तैयार फ्लैट खरीदने या डाउन पेमेंट के लिए PF निकालने के दो विकल्प हैं। हाउसिंग स्कीम के पैरा 68-BD के तहत कर्मचारी अपने कुल EPF बैलेंस का 90% तक निकाल सकता है। इसके लिए कम से कम 3 साल की नौकरी जरूरी है और PF खाते में कुल बैलेंस 20,000 रुपये से ज्यादा होना चाहिए।

स्टैंडर्ड एडवांस के पैरा 68-B के तहत कर्मचारी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 36 महीने के बराबर रकम निकाल सकता है। हालांकि, निकासी की रकम प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी है।

प्रॉपर्टी को लेकर क्या शर्तें हैं?

PF का पैसा मिलने के 6 महीने के भीतर प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रॉपर्टी कर्मचारी के नाम या कर्मचारी और उसके जीवनसाथी के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए। माता-पिता, भाई-बहन या किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के लिए यह सुविधा नहीं मिलेगी।

घर बनवाने के मामले में निकासी के 6 महीने के भीतर निर्माण शुरू होना चाहिए। अंतिम किस्त मिलने के 12 महीने के भीतर निर्माण पूरा करना जरूरी है।

होम लोन चुकाने के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा

मौजूदा होम लोन का मूलधन कम करने या लोन बंद करने के लिए PF की रकम निकाली जा सकती है। इसके लिए लोन देने वाली संस्था के प्रकार के आधार पर 3 से 10 साल की सेवा जरूरी हो सकती है।

कर्मचारी कुल PF बैलेंस का 90% तक निकाल सकता है, लेकिन रकम बकाया लोन से ज्यादा नहीं होगी। EPFO पैसा सीधे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भेजता है। इसके लिए बैंक से मूलधन और ब्याज की जानकारी वाला प्रमाणपत्र देना होगा।

प्लॉट खरीदने के लिए क्या है नियम?

जमीन खरीदने के लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी है। कर्मचारी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 24 महीने के बराबर रकम निकाल सकता है। निकासी प्लॉट की वास्तविक कीमत तक सीमित होगी और यह सुविधा नौकरी के दौरान केवल एक बार मिलेगी।

रिटायरमेंट फंड पर पड़ सकता है बड़ा असर

PF से पैसा निकालने पर रिटायरमेंट की बचत कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, 30 साल की उम्र में निकाले गए 5 लाख रुपये 8.25% औसत ब्याज से 10 साल में 11.04 लाख रुपये और 20 साल में 24.39 लाख रुपये हो सकते थे। रिटायरमेंट तक यही रकम करीब 45.75 लाख रुपये बन सकती है। इसलिए संभव हो तो पहले FD या बचत के दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

