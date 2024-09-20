HDFC Bank की सब्सिडियरी HDB Financial के IPO को लेकर बड़ी खबर!

scorecardresearch
Bajaj Housing Finance की लिस्टिंग के बाद देश के सबसे बड़े बैंक की सब्सिडियरी के IPO को लेकर बड़ी खबर आई है। प्राइवेट बैंक HDFC Bank की सब्सिडियरी भी IPO लाने तैयारी कर रही है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 20, 2024 16:48 IST
Bajaj Housing Finance की लिस्टिंग के बाद देश के सबसे बड़े बैंक की सब्सिडियरी के IPO को लेकर बड़ी खबर आई है। प्राइवेट बैंक HDFC Bank की सब्सिडियरी भी IPO लाने तैयारी कर रही है। HDFC बैंक की सहायक कंपनी, HDB Financial Services ₹2,500 करोड़ तक के नए इक्विटी शेयरों के IPO की योजना बना रही है, जिसमें मौजूदा और योग्य शेयर होल्डर्स के जरिए ऑफर फॉर सेल (OFS) का प्रस्ताव भी शामिल है। कंपनी को बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई है। 

HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का बयान

HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक बयान में कहा है IPO के लिए कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी, बाजार की स्थिति, रेग्युलेटर से जरूरी मंजूरी और दूसरे चीजों पर निर्भर है। विचारों के अधीन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक IPO से लगभग 78 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हासिल होने की उम्मीद है और इसका टागरेट दिसंबर या चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी तक लिस्ट होना है।

HDFC Bank, अपनी सब्सिडियरी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी HDB Financial Services में 94.64% हिस्सेदारी रखता है। साथ ही इश्यू के लिए बैंकरों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया में है।  Moneycontrol की रिपोर्ट के मुकाबिर HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने IPO के लिए चार निवेश बैंकों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिनमें Jefferies, JM Financial, Morgan Stanley और Nomura शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के जरिए अक्टूबर 2022 में जारी सर्कुलर के मुताबिक अपर लेयर (NBFC-UL) की लिस्टिंग अनिवार्य है। RBI के मुताबिक सभी "ऊपरी स्तर" NBFC को नोटिफिकेशन मिलने के तीन साल के अंदर लिस्ट होना आवश्यक है। इसी तर्ज पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी हाल ही में बाजार में एंट्री ली।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
