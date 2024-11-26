scorecardresearch
HDFC Bank के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, क्या निवेशकों को इस स्टॉक को चुनना चाहिए?

मंगलवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों ने व्यापक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। बीएसई पर एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.09% की बढ़त के साथ 1804.10 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। पिछले सत्र में भी शेयर ने 1801.90 रुपये का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 26, 2024 15:08 IST
बीएसई पर एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप बढ़कर 13.59 लाख करोड़ रुपये हो गया। बीएसई पर कंपनी के कुल 1.62 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 28.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। एचडीएफसी बैंक के शेयर का एक साल का बीटा 1 है। इससे पता चलता है कि शेयर में औसत उतार-चढ़ाव है।

एचडीएफसी बैंक के शेयर ने मौजूदा सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, लेकिन 2024 में इसमें सिर्फ 4.52% की बढ़ोतरी हुई है।  ब्रोकरेज फर्म निर्मल बंग ने बैंकिंग स्टॉक के लिए 2,000 रुपये से अधिक का टारगेट रखा है। 

शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के तकनीकी शोध विश्लेषक जतिन गेडिया इस शेयर को लेकर आशावादी हैं। गेडिया ने कहा, "एचडीएफसी बैंक का शेयर छह महीने के कंसोलिडेशन से बाहर निकल आया है। 1980 रुपये से 2000 रुपये के लक्ष्य के साथ संभावित तेजी देखी जा रही है। 1720 रुपये से 1700 रुपये पर मजबूत समर्थन है।"

ब्रोकरेज फर्म सीआईटीआई ने निजी ऋणदाता को 1990 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदने की सलाह दी है।

आनंद राठी के प्रबंधक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 1755 रुपये और प्रतिरोध 1810 रुपये पर होगा। 1810 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 1875 तक की और तेजी ला सकता है। अल्पावधि के लिए अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज 1755 रुपये से 1875 रुपये के बीच होगी।"

मिराए एसेट कैपिटल मार्केट्स ने अपने नवंबर अपडेट में एचडीएफसी बैंक के लिए 1950 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है।

मिराए एसेट ने कहा, "एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय के बाद भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक, मजबूत CASA अनुपात और एक अच्छी तरह से संतुलित ऋण पुस्तिका का दावा करता है। खुदरा और थोक ऋण क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि बनाए रखने की इसकी क्षमता बाजार के अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है।"

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 26, 2024