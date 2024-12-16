Vedanta Limited के निवेशकों के लिए खुशखबरी! Dividend को लेकर आई खबर

खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Vedanta Limited सोमवार को अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आयोजित करने जा रही है। इस हफ्ते पहले एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह संकेत दिया गया था कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड के वितरण पर विचार करेगी।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (‘बोर्ड’) की बैठक सोमवार, 16 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है, जिसमें 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए यदि कोई हो, तो इक्विटी शेयरों पर चौथे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी देने और मंजूरी करने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

कंपनी ने यह भी घोषणा की कि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चौथे अंतरिम डिविडेंड के वितरण को मंजूरी देता है, तो इसे मंगलवार 24 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

नए टारगेट्स

ब्रोकरेज फर्म Nuvama के अनुसार, वेदांता पर सबसे ऊंचे टारगेट प्राइस ₹663 है, साथ ही "बाय" रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि ₹663 तक पहुंचने पर 27% तक की बढ़ोतरी की संभावना है,

ICICI Securities और Emkay भी वेदांता पर "बाय" रेटिंग के साथ ₹600 का टारगेट प्राइस रखते हैं। इनके टारगेट प्राइस से 15% तक की बढ़ोतरी की संभावना है।

ब्रोकरेज फर्म जैसे IIFL Securities और Systematix Group ने वेदांता पर ₹559 और ₹545 के टारगेट प्राइस तय किए हैं, जो इसके वर्तमान बाजार मूल्य के काफी करीब हैं। यह शेयर अब उन ब्रोकरेज के जरिए तय किए गए टारगेट प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे CLSA, मोतीलाल ओसवाल, जेपीमॉर्गन, सिटी आदि।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।