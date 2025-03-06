scorecardresearch
BT TV
Gensol Share Price : लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट! रिकॉर्ड लो पर स्टॉक - आसान शब्दों में समझिए गिरावट का कारण

Gensol Share Price : लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट! रिकॉर्ड लो पर स्टॉक - आसान शब्दों में समझिए गिरावट का कारण

स्टॉक आज 10 प्रतिशत के लोअर सर्किट के साथ 335.35 रुपये पर लॉक है। दरअसल Gensol Engineering Ltd को एक के बाद एक दो झटके लगे हैं। पूरी खबर जानिए।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 6, 2025 10:15 IST

Gensol Share Price: Gensol Engineering Ltd के शेयर में आज लगातार तीसरा दिन 10% का लोअर सर्किट लगा है। साथ ही शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low, 335.35  रुपये को टच किया है। स्टॉक आज 10 प्रतिशत के लोअर सर्किट के साथ 335.35 रुपये पर लॉक है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 40% टूटा है। 

क्या है गिरावट की वजह?

दरअसल Gensol Engineering Ltd को एक के बाद एक दो झटके लगे हैं। सबसे पहले 4 मार्च को रेटिंग एजेंसी CARE Rating Limited ने जेनसॉल इंजीनियरिंग की रेटिंग को डाउग्रेड करते हुए CARE BB+ से CARE D कर दिया था। 

इसके बाद 5 मार्च को एक और रेटिंग एजेंसी ICRA Limited ने भी जेनसॉल इंजीनियरिंग की रेटिंग को डाउग्रेड करते हुए [ICRA]BBB- से [ICRA]D कर दिया। 

क्यों कम हुई रेटिंग?

ICRA ने बताया कि जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (GEL) की बैंक सुविधाओं की रेटिंग को, कर्ज के भुगतान में चल रही देरी के बारे में कंपनी के लेंडर्स से ICRA को मिले फीडबैक के बाद घटाकर [ICRA]D कर दिया गया है।

एजेंसी का कहना है कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और कॉरपोरेट प्रशासन की प्रथाओं पर सवाल उठ रहे हैं। CARE Rating ने भी इन्हीं कारणों से रेटिंग को घटाया था। 

Gensol Share Price

बीएसई पर शेयर 10% के लोअर सर्किटर के साथ 335.35 पर लॉक है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 10% के लोअर सर्किटर के साथ 334.80 पर लॉक है। 

Gensol Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 40 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 53 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 57 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 63 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में शेयर 66 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 295 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1517 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
