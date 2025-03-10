scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGensol Engineering Share Price: आज फिर बड़ी गिरावट! अब क्या हुआ?

Gensol Engineering Share Price: आज फिर बड़ी गिरावट! अब क्या हुआ?

शेयर सुबह 10:21 बजे तक करीब 4% गिरकर ट्रेड कर रहा था। जानिए आज क्यों गिरा है जेनसोल इंजीनियरिंग। पढ़िए पूरी खबर।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 10, 2025 10:43 IST

Gensol Engineering Share Price: Gensol Engineering के शेयर में आज एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर सुबह 10:21 बजे तक करीब 4% गिरकर ट्रेड कर रहा था। दरअसल कंपनी ने 7 मार्च को अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आगामी 13 मार्च को फंड रेज करने और स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

ICRA और CARE रेटिंग जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा जेनसोल इंजीनियरिंग के रेटिंग को डाउनग्रेड करने पर कंपनी का शेयर पिछले हफ्ते करीब 40% तक गिर गया था। 

ICRA और CARE रेटिंग ने क्यों घटाई थी रेटिंग

रेटिंग एजेंसी ICRA ने जेनसोल इंजीनियरिंग की बैंक सुविधाओं की रेटिंग को घटाया था। ICRA ने कहा था कि जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड कर्ज का भुगतान देरी से कर रही है और कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। इसी कारण से ICRA ने रेटिंग घटाकर  [ICRA]D कर दिया था। वहीं CARE Rating ने भी इन्हीं कारणों से रेटिंग को घटाया था। 

Gensol Engineering Share Price

सुबह 10:21 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 3.98% या 12.80 रुपये टूटकर 309.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 3.80% या 12.20 रुपये गिरकर 309 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Gensol Engineering Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 40 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 57 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 59 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 65 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 68 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 273 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1389 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Gensol Engineering Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक 2 बार बोनस जारी किया है। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने 1:3 के रेश्यो में और अक्टूबर 2023 में कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 10, 2025