Garuda Construction and Engineering IPO: इस आईपीओ में कितना दम

गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ मंगलवार 8 अक्टूबर को बोली के लिए खुलेगा। कंपनी अपने शेयरों की कीमत 92-95 रुपये प्रति शेयर के बीच रखेगी, जहां निवेशक न्यूनतम 157 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस निर्गम को गुरुवार 10 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।

2010 में स्थापित, गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आवासीय, वाणिज्यिक, आवासीय/वाणिज्यिक, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निर्माण सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करता है।

गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के आईपीओ में 173.85 करोड़ रुपये मूल्य के 1.83 करोड़ इक्विटी शेयरों की ताजा बिक्री और इसके प्रमोटर पीकेएच वेंचर्स द्वारा 90.25 करोड़ रुपये मूल्य के 95 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश (ओएफएस) शामिल है। कंपनी अपनी प्राथमिक हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 264.10 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

इस आईपीओ से प्राप्त नेट इनकम का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। इस निर्गम के लिए एंकर बुक सोमवार, 7 अक्टूबर को खुलेगी। इसका कुल बाजार पूंजीकरण 884 करोड़ रुपये होगा।

कंपनी ने 30 अप्रैल, 2024 के महीने के लिए 11.88 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 3.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 154.47 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 36.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ने नेट ऑफर का 50 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित किया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के पास आवंटन का 15 प्रतिशत है। खुदरा निवेशकों को नेट ऑफर का शेष 35 प्रतिशत मिलेगा।



कॉर्पविस एडवाइजर्स गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ का एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे और लिस्टिंग की संभावित तिथि 15 अक्टूबर, मंगलवार है।