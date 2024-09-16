इस तारीख से शुरू हो रही है Flipkart Big Billion Days सेल, इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी छूट

फ्लिपकार्ट ने 27 सितंबर को भारत में अपनी बिग बिलियन डेज़ सेल शुरू करने की घोषणा की है। सेल से पहले, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म ने यह भी खुलासा किया है कि खरीदारों को एचडीएफसी बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। विशेष रूप से, फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यों को वास्तविक बिक्री यानी 26 सितंबर से 24 घंटे पहले बिक्री के लिए वीआईपी एक्सेस मिलेगा। सेल के दौरान, ग्राहकों को स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, होम अप्लायंस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट और ऑफ़र मिलेंगे।

सेल के दौरान छूट और ऑफ़र

टीज़र के अनुसार, सेल के दौरान छूट और ऑफ़र पर बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाले स्मार्टफोन मॉडल में iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max शामिल हैं। Android डिवाइस की बात करें तो Samsung Galaxy S23, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, Motorola Edge 50 Pro और अन्य स्मार्टफोन भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।

फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज़ 2024

सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन ही नहीं, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज़ 2024 के लिए एक टीज़र इमेज से पता चलता है कि iPad 9वीं पीढ़ी की कीमत '₹18,XXX' होगी, जो दर्शाता है कि यह 20,000 रुपये से कम में उपलब्ध होगा। इस कीमत पर, Apple टैबलेट हाल ही में लॉन्च किए गए Android टैबलेट को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

नथिंग ने खुलासा किया है कि

नथिंग ने खुलासा किया है कि इस सेल के दौरान उसके कुछ प्रोडक्ट भी डिस्काउंट पर उपलब्ध होंगे। CMF Watch Pro 2,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा, जबकि CMF Watch Pro 2 4,999 रुपये में उपलब्ध होगा। CMF Buds की कीमत 1,999 रुपये है; CMF Buds Pro 2 3,499 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा, और CMF Neckband Pro को 1,799 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, नथिंग ईयर (a) फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान 5,999 रुपये की रियायती कीमत पर बिकेगा।