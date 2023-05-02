Fed की मीटिंग के बाद भारतीय बाजारों की कैसी रह सकती है चाल, और अगर Fed Rates Hike करता है तो बाज़ार उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। इन तमाम सवालों पर हमने बात की Wright Research की Founder और SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट Sonam Shrivastava से। सोनम का कहना है कि बाजार में फिलहाल मोमेंटम है लेकिन अभी फेड का

साया हटा नहीं है।

प्रश्न- मई में Fed के Rate Hike की संभावना जताई जा रही है,ऐसे में बाजार की दशा और दिशा क्या रह सकती है।

जवाब- Federal Reserve ने मई में फिर से दरों में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है, कई लोगों का मानना ​​है कि यह अस्थिरता का संकेत हो सकता है। America में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर धीमी हो गई है और अगर फेड दरों में वृद्धि करता है, तो भारतीय बाजार में थोडी सी अस्थिरता आ सकती है। हम RBI को भी बढ़ोतरी के लिए कदम उठाते हुए देख सकते हैं और बाजार इस कदम से गिर सकता है।

प्रश्न- Near Term में एक आपको कोई बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ Expert मानकर चल रहे हैं कि America Banking System की वजह से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है

जवाब- बड़े सुधार के विषय पर विशेषज्ञ बंटे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम एक बड़ा सुधार नहीं देखेंगे क्योंकि 2008 के संकट के बाद दुनिया भर में बैंकिंग प्रणाली बहुत अधिक मजबूत है। दूसरी ओर विकास धीमा हो सकता है और मंदी से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न- ITC आपके स्मालकेस में भी है, 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है,अगला Target क्या नजर आता है?

जवाब- चौथी तिमाही के नतीजों से पहले हम आईटीसी के शेयर को लेकर उत्साहित हैं। सिगरेट-टू-होटल जैसी सुविधा देने वाला ये समूह शानदार प्रदर्शन करता रहा है। तंबाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक 2023 में हालिया संशोधन से सिगरेट पर कर की दरों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। सिगरेट व्यवसाय में मजबूत वृद्धि, होटल व्यवसाय में अनुकूलता और गैर-सिगरेट एफएमसीजी व्यवसाय में वृद्धि

आईटीसी को FMCG सेक्टर का दिग्गज स्टॉक बनाता है।

प्रश्न- Banking Stocks अभी मजबूत हैं, बैंकों के रिजल्ट भी अच्छे आएं है, क्या बैंकिग सेक्टर में आपको और अपसाइड नजर आ रहा है।

जवाब- भारतीय बैंकिंग शेयरों ने निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल कर लिया है। भारतीय बैंक दो अंकों की ऋण वृद्धि का आनंद ले रहे हैं जबकि कई अन्य क्षेत्र संघर्ष कर रहे हैं। हम बैंकिंग क्षेत्र को उनके हालिया सुधार से उबरते हुए देखते हैं और हम इस बाजार में बैंकों के लिए अच्छी संभावनाएं देखते हैं।

प्रश्न- Sector Rotation की बात की जाए तो आपको ऐसा कौन सा सेक्टर नजर आ रहा है जहां सेक्टर रोटेशन हो सकता है, 2022 में

बैकिंग सेक्टर था 2023 में अब कौन से सेक्टर में आपको अच्छे मौके नजर आ रहे हैं।

जवाब- अपेक्षित आय, मजबूत संख्या और ऋण की मांग के कारण हम बैंकिंग को ही फिलहाल पसंद करते हैं। बैंकों में वृद्धि के साथ-साथ हम एक चक्रीय सुधार देख रहे हैं। जहां विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, रियल एस्टेट, पूंजीगत सामान जैसे क्षेत्र बेहद दिलचस्प हैं। बैंकिंग के अलावा ऑटो और Auto ancillary भी काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।