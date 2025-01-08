scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस EV Charger बनाने वाली कंपनी में लगा अपर सर्किट, Mufin Green Infra के साथ बड़ा करार

इस EV Charger बनाने वाली कंपनी में लगा अपर सर्किट, Mufin Green Infra के साथ बड़ा करार

बुधवार को स्मॉल-कैप स्टॉक Exicom Tele-Systems Ltd के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला और ये ₹250.25 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जो पहले ₹238.35 प्रति शेयर के बंद स्तर से अधिक हैं। 

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 8, 2025 13:02 IST

बुधवार को स्मॉल-कैप स्टॉक Exicom Tele-Systems Ltd के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला और ये ₹250.25 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जो पहले ₹238.35 प्रति शेयर के बंद स्तर से अधिक हैं। 

इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹530.40 प्रति शेयर और न्यूनतम ₹170.25 है। कंपनी का मार्केट कैप ₹3,000 करोड़ से अधिक है। कंपनी के शेयरों का ROE 17 प्रतिशत और ROCE 25 प्रतिशत है। यह स्टॉक ₹170.25 प्रति शेयर के 52 वीक लो से 47 प्रतिशत ऊपर है।

advertisement

Exicom Tele-Systems Ltd और Mufin Green Infra Limited ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य EV चार्जिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें Exicom की चार्जिंग हार्डवेयर निर्माण की विशेषज्ञता और Mufin Green Infra Limited की EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टर्नकी प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस की ताकत को मिलाया जाएगा। Exicom हाई क्वालिटी वाले चार्जर्स देना है, जो उसकी अपनी सॉफ़्टवेयर से लैस होंगे, जिससे क्षमता, सुविधा और उद्योग मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित होगा। Mufin Green Infra Limited चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगा, जैसे कि चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, राज्य उपयोगिताएं और बेड़े ऑपरेटर।

इस साझेदारी का मकसद EV मार्केट की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान बनाना है। इसमें न सिर्फ हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन शामिल हैं, बल्कि चार्जिंग ऑपरेशंस का प्रबंधन करने, ऊर्जा खपत की निगरानी करने के लिए व्यापक सॉफ़्टवेयर सॉल्यूएशन भी शामिल हैं। 

शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.57 प्रतिशत है तो वहीं FIIs की 0.95% और DIIs की 6.48% होल्डिंग है। कंपनी पर करीब 620 करोड़ रुपए का कर्ज है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 8, 2025