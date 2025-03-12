Small-Cap Stocks में तेजी जारी है। Eraaya Lifespaces Ltd स्टॉक पर लगातार छठे दिन अपर सर्किट (Upper Circuit) लॉक हुआ। शेयर बाजार में हो रही बिकवाली के बाद भी कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। इस महीने 4 मार्च 2025 से लेकर अभी तक स्टॉक 37 फीसदी तक उछल चुका है।

शेयर में आई जबरदस्त तेजी

12 मार्च यानी आज भी Eraaya Lifespaces के शेयर में तेजी देखने को मिला। कंपनी के शेयर सुबह ₹77.80 पर खुले, जो पिछले दिन के ₹74.83 के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा था। इसके बाद शेयर ₹78.57 के ऊपरी स्तर को छुआ, जो आज का अपर प्राइस बैंड था। बता दें कि पिछले छह ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के शेयर में लगातार तेजी है।

4 मार्च 2025 को Eraaya Lifespaces के शेयर की कीमत करीब ₹58 के आसपास थी, लेकिन अब यह ₹78.57 तक पहुंच चुका है। हालांकि, अक्टूबर 2024 में यह शेयर ₹316.9 के 52-वीक हाई पर था, जिसके बाद इसमें बड़ी गिरावट आई थी।

कल दिया था बड़ा अपडेट

Eraaya Lifespaces Ltd ने 11 मार्च को बताया था कि उसे 14,00,000 इक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अप्रूवल (Trading Approval) मिल गई है। कंपनी ने यह जानकारी BSE ट्रेड नोटिस नंबर 20250311-16 के तहत साझा की गई है। वारंट कन्वर्जन के बाद Eraaya Lifespaces Ltd की इश्यू और पेड-अप कैपिटल ₹19,06,94,160/- हो गई है। यानी अब कंपनी के कुल 19,06,94,160 इक्विटी शेयर हो चुके हैं।

Eraaya Lifespaces के शेयर में तेजी के अन्य कारण?

8 मार्च 2025 को Eraaya Lifespaces ने घोषणा की थी कि उसकी सहायक कंपनी EbixCash World Money को ‘Great Place to Work’ का सर्टिफिकेट मिला है। यह कंपनी के पॉजिटिव वर्क कल्चर को दर्शाता है। इस सर्टिफिकेट के बाद निवेशकों की दिलचस्पी शेयर में बढ़ गई।

बता दें कि Eraaya Lifespaces ने हाल ही में EbixCash Ltd को टेकओवर किया था। यह कंपनी इंश्योरेंस, वित्त, हेल्थकेयर और ई-लर्निंग सेक्टर में ऑन-डिमांड सॉफ्टवेयर और ई-कॉमर्स सर्विस देती है। इसके अलावा, EbixCash फॉरेक्स सर्विसेज में भी एक बड़ा नाम है। इस टेकओवर के बाद Eraaya Lifespaces की बाजार स्थिति मजबूत हुई है।

आगे क्या हो सकता है?

अगर बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहता है, तो Eraaya Lifespaces का शेयर और ऊपर जा सकता है। हालांकि, निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। लॉ़न्ग टर्म में कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, यह कंपनी की के फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा।