वाह! ब्रोकरेज ने दी Buy की राय तो रॉकेट बना स्टॉक

Emcure Pharmaceuticals Ltd के शेयरों में मंगलवार को 9.91 प्रतिशत का उछाल आया, जो ₹1,440.90 तक पहुंच गया। इस लेवल पर यह शेयर साल-दर-साल (YTD) आधार पर सिर्फ 2.45 प्रतिशत बढ़ा है।

NEW DELHI,UPDATED: Nov 26, 2024 12:59 IST

आज के इस उछाल का कारण Kotak Institutional Equities के जरिए Emcure Pharma को 'Add' से बढ़ाकर 'Buy' रेटिंग देना है, जबकि शेयर की वैल्यू ₹1,680 में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में  ₹1,392.15 के प्राइस के मुकाबले 20.68 प्रतिशत का अपसाइड दिखाया गया है।

Kotak का कहना है कि FY25 की H1 में एक अच्छे प्रदर्शन के बाद हमें FY25 की H2 में Emcure के ऑर्गेनिक ग्रोथ में और तेजी आने की उम्मीद है, खासकर भारत, कनाडा और अन्य देशों (ROW) में। FY25 की H1 में 6 प्रतिशत की तुलना में हम FY25 की H2 में 9 प्रतिशत का YoY ग्रोथ अनुमानित कर रहे हैं। 

ब्रोकरेज का कहना है कि हम Emcure से FY2024-27E में 13 प्रतिशत के कुल बिक्री CAGR की उम्मीद करते हैं। FY2022 से 20 प्रतिशत+ क्षेत्रीय कार्यबल जोड़ने के बाद और नए सुविधाओं के  उपयोग से उत्पादकता में सुधार के कारण, हम FY2024-27E में 18 प्रतिशत/29 प्रतिशत EBITDA/EPS CAGRs की उम्मीद करते हैं।

Kotak का आगे कहना है कि Emcure कुछ प्रमुख भारतीय फार्मा कंपनियों में से एक है, जिसका कोई महत्वपूर्ण सीधा US जनरिक्स एक्सपोजर नहीं है, जिससे इसके कमाई में स्थिरता बनी रहती है। हाल की सुधार (शेयर अपने शिखर से करीब 15 प्रतिशत गिर चुका है) के बाद, हम Emcure को 'Buy' रेटिंग देते हैं और इसके मूल्य को ₹1,680 पर बनाए रखते हैं। बिजनेस मॉडल को देखते हुए, जिसमें स्वस्थ ग्रोथ, मजबूत EBITDA मार्जिन, कम कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं और कम कैपेक्स शामिल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि रिटर्न रेशियो मजबूत बने रहेंगे और FY2025-27E में 20-21 प्रतिशत RoAE की भविष्यवाणी करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

