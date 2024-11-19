Delhivery shares पर ब्रोकरेज ने पेश की हैरान करने वाली रिपोर्ट!

साल 2024 में अब तक लगभग 11 प्रतिशत गिरावट झेल चुके Delhivery Ltd. के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिली। मंगलवार को स्टॉक 8 प्रतिशत तक उछल गया। आइये इस तेजी के पीछे की वजहों को जानते हैं।

आपको बता दें कि Delhivery Ltd., एक लॉजिस्टिक्स सर्विस कंपनी है। ब्रोकरेज फर्म Elara Capital ने अपने 'Buy' रेटिंग को फिर से जारी करते हुए ₹570 प्रति शेयर का टारगेट सेट किया है। Elara का ₹570 का टारगेट, सोमवार के बंद स्तर से 74 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी दिखाता है। स्टॉक का मौजूदा भाव 343 रुपए प्रति शेयर है।

दूसरी तिमाही में Delhivery ने अपने ऑपरेशनल प्रदर्शन में उम्मीदें पूरी की है। जो ट्रक लोड (PTL) सेगमेंट की बढ़ोतरी दिखाता है, क्योंकि कंपनी ने बेहतर क्षमता उपयोग के जरिए से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की। EBITDA मार्जिन हल्का कम हुआ, जो त्योहारों से पहले की अधिक सेटअप लागत के कारण था।

Elara Capital ने बताया कि Delhivery को अपने PTL बिजनेस के लिए सर्विस EBITDA मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है, क्योंकि क्षमता उपयोग और मौजूदा नेटवर्क में वृद्धि होगी। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का ध्यान वॉल्यूम बढ़ाने और प्रॉफिटिबलिटी सुधारने पर बना हुआ है। कुल मिलाकर ग्रोथ की गति जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि नए सेक्टर खुल रहे हैं। Elara को क्षमता उपयोग में सुधार की उम्मीद है। तीसरी तिमाही में ग्रोथ के वापस पॉजिटिव होने के संकेत है।

कंपनी को उम्मीद है कि वर्तमान EBITDA मार्जिन 3% से बढ़कर लॉन्ग टर्म में 15-16% तक पहुंच जाएगा। एक्सप्रेस सेगमेंट में भी बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि ई-कॉमर्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि वर्तमान में इसमें सुस्ती देखने को मिल रही है।

Delhivery पर कवर करने वाले 22 विश्लेषकों में से 18 ने 'Buy' रेटिंग बनाए रखी है, जबकि 4 ने 'Hold' रेटिंग दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

