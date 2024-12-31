Edelweiss MF की राधिका गुप्ता ने बताया 2025 में निवेशकों को कहां देना चाहिए ध्यान?



साल 2024 म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा। नए निवेशकों के लिए अभी भी ये सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक बना हुए हैं। आइये जानते हैं कि 2025 में म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री और इससे जुड़े निवेशक किस तरह के आगे आकार ले सकते हैं।

Edelweiss Mutual Funds की सीईओ राधिका गुप्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साल 2025 के लिए अपना नजरिया रखा है। उन्होंने एक बैलेंसड नजरिये की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें स्थिर निवेशों को हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स में रणनीतिक निवेश के साथ जोड़ा जाए।

2025 में क्या हो सकता है?

राधिका गुप्ता ने बताया कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर मजबूत बने रह सकते हैं और अच्छे प्रदर्शन को जारी रख सकते हैं। ये इंडस्ट्री, जो इनोवेशन और बढ़ती डिजिटल अपनाने से प्रेरित हैं, इक्विटी फंड निवेशकों के लिए अच्छे अवसर प्रस्तुत करते हैं।

वहीं, उपभोग यानि कंज्म्प्शन और वित्तीय सेवाएं, जिनमें बैंक और बीमा कंपनियां शामिल हैं, एक सामान्य सुधार के दौर से गुजर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय फंड्स के महत्व को एक विविधीकरण उपकरण के रूप में बताया। उन्होंने निवेशकों को इन फंड्स का चयन करते समय सतर्क रहने की सलाह दी, खासकर क्योंकि बदलती फेडरल रिजर्व नीतियां बाजार को प्रभावित कर सकती हैं।

बेलैंस पोर्टफोलियो

राधिका गुप्ता ने पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए एक दोहरे दृष्टिकोण की सिफारिश करती हैं, जो स्थिरता के साथ रणनीतिक को संतुलित करता है। उन्होंने सलाह दी कि पोर्टफोलियो का 80 प्रतिशत स्थिर, सभी मौसमों के लिए उपयुक्त फंड्स में निवेश किया जाए, जैसे मल्टी-कैप, फ्लेक्सी-कैप, बैलेंस्ड एडवांटेज, और इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स विस्तृत बाजार एक्सपोज़र और स्थिर रिटर्न्स दे सकते हैं।

बाकी 20% को थीम आधारित और सेक्टर-विशेष फंड्स में निवेश किया जा सकता है, जो स्थिरता और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे उभरते ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं। हालांकि ये फंड्स हाई ग्रोथ क्षमता प्रदान करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अधिक अस्थिर होते हैं और इन्हें सतर्कता के साथ अपनाया जाना चाहिए। गुप्ता ने थीम को समझने, जुड़े जोखिमों की वैल्यूएशन करने और यह सुनिश्चित करने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया कि ये निवेश मुख्य पोर्टफोलियो के साथ मेल खाते हैं।

2025 में गुप्ता का मानना ​​है कि मल्टी-कैप और फ्लेक्सी-कैप फंड्स जैसी लचीली फंड श्रेणियों में बढ़ती रुचि होगी। ये फंड्स बाजार की स्थितियों के अनुरूप अनिश्चित वातावरण में आकर्षक हो जाते हैं। हाइब्रिड फंड्स, जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज और एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम्स भी लोकप्रिय हो सकते हैं।

सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIPs) एक पसंदीदा निवेश विधि के रूप में बने रहेंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।