Easy Trip Planners का बोनस शेयर को लेकर एलान, जानिए रिकॉर्ड डेट से लेकर तमाम तारीख

Newsशेयर बाज़ारEasy Trip Planners का बोनस शेयर को लेकर एलान, जानिए रिकॉर्ड डेट से लेकर तमाम तारीख

Easy Trip Planners Ltd. के शेयरों में बुधवार यानि 9 अक्टूबर को 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि वो बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। आइये जानते हैं तमाम तरह की डिटेल्स।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 9, 2024 16:26 IST
कब होगी बोर्ड बैठक?
एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि Easy Trip Planners की बोर्ड बैठक 14 अक्टूबर 2024 को होने जा रही है। इस कॉर्पोरेट कार्यवाही के लिए रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है। BSE पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक ये कंपनी के जरिए अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर तीसरी बार जारी किया जाएगा। कंपनी ने फाइलिंग में कहा है कि हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक सोमवार 14 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आयोजित की जाएगी, जिसमें बोनस शेयरों के मुद्दे पर विचार और मंजूरी पर चर्चा की जाएगी।

पहले भी जारी बोनस शेयर
इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2022 में 3:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किए थे। जिसका मतलबथ है कि प्रत्येक एक शेयर के लिए तीन मुफ्त शेयर दिए गए थे। ईज़ी ट्रिप प्लानर्स ने मार्च 2022 में 1:1 के रेश्यो में भी बोनस शेयर जारी किए थे।

क्यों जारी होते हैं बोनस शेयर?
आपको बता दें कि कंपनियां बोनस शेयरों को अपने फ्री रिजर्व पर कैपिटलाइज़ करने, अपने EPS (Earnings Per Shareर) और पेड-अप कैपिटल को बढ़ाने के साथ-साथ रिजर्व को कम करने के लिए जारी करती हैं। शेयरधारकों को ये शेयर अतिरिक्त लागत पर नहीं दिए जाते और इसलिए इन्हें मुफ्त शेयर भी कहा जाता है।

आपको बता दें कि सिर्फ वो निवेशक बोनस शेयरों के लिए योग्य होंगे जो एक्स-डेट से पहले शेयर खरीदेंगे। अगर कोई निवेशक एक्स-डेट पर या उसके बाद शेयर खरीदता है, तो वह बोनस शेयरों के लिए पात्र नहीं होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
