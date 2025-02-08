scorecardresearch
Multibagger stock: निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक, 6 साल में 5,650% की दमदार बढ़त

Multibagger stock: निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक, 6 साल में 5,650% की दमदार बढ़त

शेयर बाजार में हर निवेशक की ख्वाहिश होती है कि वह किसी मल्टीबैगर स्टॉक में निवेश करे, जो अल्प अवधि में शानदार रिटर्न दे सके। E2E Networks ने इस उम्मीद को हकीकत में बदल दिया है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों में 268% की तेजी आई है। पिछले वर्ष यह स्टॉक ₹657.90 पर था, जो अब ₹2,423 के स्तर पर पहुंच चुका है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 8, 2025 13:54 IST
Penny Stock
Penny Stock

₹1 लाख निवेश से 6 साल में ₹60 लाख से ज्यादा

अगर किसी निवेशक ने 6 साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो आज उसकी कुल संपत्ति ₹60.57 लाख तक पहुंच चुकी होती। कंपनी के शेयर पिछले 6 वर्षों में 5,650% का जबरदस्त उछाल दर्ज कर चुके हैं, जिससे यह बाजार में एक मजबूत मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरा है।  

₹1 लाख निवेश से 6 साल में ₹60 लाख से ज्यादा

अगर किसी निवेशक ने 6 साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो आज उसकी कुल संपत्ति ₹60.57 लाख तक पहुंच चुकी होती। कंपनी के शेयर पिछले 6 वर्षों में 5,650% का जबरदस्त उछाल दर्ज कर चुके हैं, जिससे यह बाजार में एक मजबूत मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरा है।  

E2E Networks: क्या करती है यह कंपनी?  

E2E Networks एक NSE सूचीबद्ध और MeitY-मान्यता प्राप्त AI-केंद्रित क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कंपनी हाइपरस्केल क्लाउड टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में काम करती है और एडवांस्ड क्लाउड GPU (Graphic Processing Units) जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसके साथ ही, यह AI, मशीन लर्निंग (ML) और जनरेटिव AI (GenAI) से जुड़े बड़े कंप्यूटिंग क्लस्टर्स पर कार्य करती है, जिससे यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बन चुकी है।  

AI सेक्टर में बेशुमार ग्रोथ के अवसर 

ग्लोबल बाजार में AI इंडस्ट्री तेजी से विस्तार कर रही है। साल 2023 में इसका मूल्य $110-130 बिलियन था, लेकिन 2027 तक यह $320-380 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। AI मॉडल ट्रेनिंग में सुधार और डेटा क्वालिटी बढ़ने से इस सेक्टर में और अधिक संभावनाएं खुल रही हैं, जिससे E2E Networks जैसे AI-केंद्रित स्टॉक्स को भी बड़ा फायदा हो सकता है।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 8, 2025