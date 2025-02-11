Dollar Vs Rupee: कल ऑल-टाइम लो पर था रुपया आज लौट आई तेजी, यहां जानें रातों-रात में ऐसा क्या हो गया

मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत मिलीजुली रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लाल निशान पर खुला पर बाद में अदाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयर में तेजी आने के कारण बाजार हरे निशान पर पहुंच गया। शेयर बाजार के साथ ही भारतीय करेंसी भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की बढ़त के साथ खुला। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल-टाइम लो पर पहुंच गया था। आज रुपया 87.35 प्रति डॉलर खुला है।

अचानक रुपये में क्यों आई तेजी?

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार टैरिफ वॉर (Tariff War) का असर ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है। टैरिफ वॉर के कारण अनिश्चता काफी बढ़ रही है और इसका असर भारतीय करेंसी पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक आरबीआई के एक्शन के बाद भारतीय करेंसी में तेजी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय करेंसी में स्थिरता लाने के लिए कदम उठाया है। आज सबह 9.30 बजे रुपया 49 पैसे चढ़कर 87 रुपये प्रति डॉलर पहुंच गया। भारतीय करेंसी समेत कई विकासशील देशों की करेंसी ऑल-टाइम लो के करीब है। करेंसी में हो रही गिरावट की वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ वॉर है। इस टैरिफ वॉर में ग्लोबल निवेशक डॉलर में निवेश कर रहे हैं और इस कारण रुपये की मांग घट रही है।

FII इनफ्लो पर सीधा असर

टैरिफ वॉर का असर विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) फ्लो पर भी पड़ा है। विदेशी संस्थागत निवेशक अस्थिरता से बचने के लिए निकासी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा आउटफ्लो जारी रहता है तो भारतीय करेंसी की सप्लाई में तेजी आएगी और रुपये की कीमत घट जाएगी। बाजार में डॉलर को फ्लो ज्यादा होता है तब भी भारतीय करेंसी के मूल्य में गिरावट आएगी क्योंकि मार्केट में डॉलर ज्यादा बाहर जा रहा है।